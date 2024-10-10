Görüş Bildir
Haberler
Spor
Basketbol
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko Maçında Olay: Tarık Biberovic ile Elijah Bryant Arasında Sinirler Gerildi!

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko Maçında Olay: Tarık Biberovic ile Elijah Bryant Arasında Sinirler Gerildi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
10.10.2024 - 22:37

Turkish Airlines Euroleague’in ikinci haftası İstanbul derbisine sahne oldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geldiği mücadelenin üçüncü çeyreğinde sinirler gerildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Karşılaşma Fenerbahçe Beko’nun 48-58'lik üstünlüğüyle devam ederken, üçüncü periyodun bitimine yaklaşık 1 dakika kala Tarık Biberovic ile Elijah Bryant arasında kavga çıktı.

Karşılaşma Fenerbahçe Beko’nun 48-58'lik üstünlüğüyle devam ederken, üçüncü periyodun bitimine yaklaşık 1 dakika kala Tarık Biberovic ile Elijah Bryant arasında kavga çıktı.

Olayın ardından hakemler iki sporcuyu da oyundan ihraç etti.

Olayın ardından hakemler iki sporcuyu da oyundan ihraç etti.

O anları şuradan izleyebilirsiniz👇

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın