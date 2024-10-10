Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko Maçında Olay: Tarık Biberovic ile Elijah Bryant Arasında Sinirler Gerildi!
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko Maçında Olay: Tarık Biberovic ile Elijah Bryant Arasında Sinirler Gerildi!
Turkish Airlines Euroleague’in ikinci haftası İstanbul derbisine sahne oldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geldiği mücadelenin üçüncü çeyreğinde sinirler gerildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karşılaşma Fenerbahçe Beko’nun 48-58'lik üstünlüğüyle devam ederken, üçüncü periyodun bitimine yaklaşık 1 dakika kala Tarık Biberovic ile Elijah Bryant arasında kavga çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olayın ardından hakemler iki sporcuyu da oyundan ihraç etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın