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Turkish Airlines Euroleague'in 2. Haftası Türk Derbisine Sahne Olacak: Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya Karşı!

Turkish Airlines Euroleague'in 2. Haftası Türk Derbisine Sahne Olacak: Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya Karşı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
09.10.2024 - 20:59

Turkish Airlines Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşma öncesi tüm detaylar...

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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Euroleague'in ikinci haftası Türk derbisine sahne olacak. Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'e konuk olacağı maç 10 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko Maçı Hangi Kanalda?

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko Maçı Hangi Kanalda?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İki takım da Euroleague'deki ilk haftayı kayıpsız geçmişti.

İki takım da Euroleague'deki ilk haftayı kayıpsız geçmişti.

Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67 yenerken, Fenerbahçe Beko ise sahasında Olympiakos'u 82-71 mağlup etti.

En son oynadıkları maçta Anadolu Efes kazanmıştı.

En son oynadıkları maçta Anadolu Efes kazanmıştı.

İki takım son olarak 29 Eylül tarihinde oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı. Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışının yapıldığı müsabakada Fenerbahçe Beko'yu 83-82 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Rekabette Fenerbahçe Beko önde.

Rekabette Fenerbahçe Beko önde.

2 kez Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes ile bu kupayı 1 defa müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde 23. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini Anadolu Efes kazanırken, 14'ünü ise sarı-lacivertliler kazandı.

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