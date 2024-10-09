Turkish Airlines Euroleague'in 2. Haftası Türk Derbisine Sahne Olacak: Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya Karşı!
Turkish Airlines Euroleague'in 2. Haftası Türk Derbisine Sahne Olacak: Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya Karşı!
Turkish Airlines Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşma öncesi tüm detaylar...
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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?
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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko Maçı Hangi Kanalda?
İki takım da Euroleague'deki ilk haftayı kayıpsız geçmişti.
En son oynadıkları maçta Anadolu Efes kazanmıştı.
Rekabette Fenerbahçe Beko önde.
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