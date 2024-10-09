Turkish Airlines Euroleague'in 2. Haftası Türk Derbisine Sahne Olacak: Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya Karşı!

2 kez Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes ile bu kupayı 1 defa müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde 23. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini Anadolu Efes kazanırken, 14'ünü ise sarı-lacivertliler kazandı.