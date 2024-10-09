Ampute Milli Futbol Takımı Oyuncuları, Kuraklığa Dikkat Çekmek İçin Kuruyan Yüzeyde Antrenman Yaptı!
Ampute Milli Futbol Takımı Oyuncuları, Kuraklığa Dikkat Çekmek İçin Kuruyan Yüzeyde Antrenman Yaptı!
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Konuya ilgili gazetecilere konuşan Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, sulak halini bildikleri Seyfe Gölü'nün son haline çok üzüldüklerini söyledi.
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Kaleci antrenörü ve emekli jeofizik mühendisi İlhan Elmalı ise gelecek nesillere bırakılacak en önemli değerlerden birinin de su rezervleri olduğunu vurguladı.
Mevcut durumla ilgili üzüntüsünü belirten bir diğer isim de takım kaptanı Halil İbrahim Esen oldu. Esen, iklim farkındalığı için burada olduklarını belirterek, gölün en kısa sürede eski haline dönmesini temenni ettiğini söyledi.
Seyfe'ye dikkat çekmek için bu organizasyonun yapıldığını anlatan Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger ise "Bölgenin kuraklık yaşaması ve iklim sorunları nedeniyle göl tamamen yok olmanın eşiğinde. Amacımız, bu alanların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. Burası milli bir hazinemiz, hepimiz elimizden gelen duyarlılığı göstermek zorundayız." diye konuştu.
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