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Ampute Milli Futbol Takımı Oyuncuları, Kuraklığa Dikkat Çekmek İçin Kuruyan Yüzeyde Antrenman Yaptı!

Ampute Milli Futbol Takımı Oyuncuları, Kuraklığa Dikkat Çekmek İçin Kuruyan Yüzeyde Antrenman Yaptı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
09.10.2024 - 17:02

Arnavutluk'ta yapılacak Balkan Şampiyonası'na hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı, kuraklığa dikkat çekmek için Seyfe Gölü'nün kuruyan yüzeyinde antrenman yaptı.

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Konuya ilgili gazetecilere konuşan Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, sulak halini bildikleri Seyfe Gölü'nün son haline çok üzüldüklerini söyledi.

Konuya ilgili gazetecilere konuşan Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, sulak halini bildikleri Seyfe Gölü'nün son haline çok üzüldüklerini söyledi.

İnsanla doğanın aslında savaş halinde olduğunu ve bu durumun insanlığı yok ettiğini belirten Temiz, 'Bize emanet edilen bu doğayı, bizden sonraki kuşaklara bırakmak adına farkındalık oluşturmak zorundayız.'' dedi.

Kaleci antrenörü ve emekli jeofizik mühendisi İlhan Elmalı ise gelecek nesillere bırakılacak en önemli değerlerden birinin de su rezervleri olduğunu vurguladı.

Kaleci antrenörü ve emekli jeofizik mühendisi İlhan Elmalı ise gelecek nesillere bırakılacak en önemli değerlerden birinin de su rezervleri olduğunu vurguladı.

Ayrıca Elmalı, '''Kamu ve üst düzey görevlilerin bu konuyu ön planda değerlendirmeleri gerekiyor. Yağmur, kar sularının korunaklı bir şekilde burada devamlılığının arz etmesi lazım. Bu alanı üzüntüyle izledik, gördük.' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Mevcut durumla ilgili üzüntüsünü belirten bir diğer isim de takım kaptanı Halil İbrahim Esen oldu. Esen, iklim farkındalığı için burada olduklarını belirterek, gölün en kısa sürede eski haline dönmesini temenni ettiğini söyledi.

Mevcut durumla ilgili üzüntüsünü belirten bir diğer isim de takım kaptanı Halil İbrahim Esen oldu. Esen, iklim farkındalığı için burada olduklarını belirterek, gölün en kısa sürede eski haline dönmesini temenni ettiğini söyledi.

Antrenman görüntülerini şuradan izleyebilirsiniz 👇

Seyfe'ye dikkat çekmek için bu organizasyonun yapıldığını anlatan Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger ise "Bölgenin kuraklık yaşaması ve iklim sorunları nedeniyle göl tamamen yok olmanın eşiğinde. Amacımız, bu alanların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. Burası milli bir hazinemiz, hepimiz elimizden gelen duyarlılığı göstermek zorundayız." diye konuştu.

Seyfe'ye dikkat çekmek için bu organizasyonun yapıldığını anlatan Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger ise "Bölgenin kuraklık yaşaması ve iklim sorunları nedeniyle göl tamamen yok olmanın eşiğinde. Amacımız, bu alanların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. Burası milli bir hazinemiz, hepimiz elimizden gelen duyarlılığı göstermek zorundayız." diye konuştu.

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