Atışmışlardı: Acun Ilıcalı Gökhan Dinç'in Kendisine "Abi" Dediğini Ses Kaydıyla Kanıtladı
Atışmışlardı: Acun Ilıcalı Gökhan Dinç'in Kendisine "Abi" Dediğini Ses Kaydıyla Kanıtladı
Futbol yorumcusu Gökhan Dinç, kendisinin Acun Ilıcalı'ya asla 'abi' demediğini belirtmişti. Ilıcalı, Dinç'in attığı bir sesli mesajı, tarih ve saatiyle Twtitter hesabından yayınladı.
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"19 Mayıs 2020 22:47" dedi. 👇
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"Abi demek kötü bir şey değil" diye de belirtti.
Dinç, izin verdiğini açıklamıştı.
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