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Atışmışlardı: Acun Ilıcalı Gökhan Dinç'in Kendisine "Abi" Dediğini Ses Kaydıyla Kanıtladı

Atışmışlardı: Acun Ilıcalı Gökhan Dinç'in Kendisine "Abi" Dediğini Ses Kaydıyla Kanıtladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 15:52

Futbol yorumcusu Gökhan Dinç, kendisinin Acun Ilıcalı'ya asla 'abi' demediğini belirtmişti. Ilıcalı, Dinç'in attığı bir sesli mesajı, tarih ve saatiyle Twtitter hesabından yayınladı.

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"19 Mayıs 2020 22:47" dedi. 👇

"Abi demek kötü bir şey değil" diye de belirtti.

"Abi demek kötü bir şey değil" diye de belirtti.
twitter.com

'Senden büyük birine abi diye hitap edip saygı göstermiş olman kötü bir şey değil. Bu konuda bu kadar rahat yalan söyleyebilmen çok üzücü. SOMUT bir cevap oldu kusura bakma :)'

Dinç, izin verdiğini açıklamıştı.

Dinç, izin verdiğini açıklamıştı.
twitter.com

'Mesajı neden attığımı, mesajın yılını, gününü, saatini de paylaşacaksan bir dakika durma paylaş. Ama sizin taktiklerden kullanmadan:)'

Peki, ikili daha öncesinde birbirleri hakkında neler söylemişti? Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 👇

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