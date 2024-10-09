Acun Ilıcalı ile Futbol Yorumcusu Gökhan Dinç Arasında "Abi" Tartışması Çıktı!
Acun Ilıcalı ile Futbol Yorumcusu Gökhan Dinç Arasında "Abi" Tartışması Çıktı!
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile futbol yorumcusu Gökhan Dinç arasında tartışma çıktı. Dinç, Ilıcalı'nın 'abi' algısı oluşturmaya çalıştığını belirtirken sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, Dinç'e sosyal medya hesabından cevap verdi.
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Acun Ilıcalı, konuk olduğu programda eleştirilerde bulunmuştu.
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Gökhan Dinç, bahsedilen kişinin kendisi olduğunu açıkladı.
Ilıcalı, Twitter hesabından Dinç'in ifadelerine cevap verdi.
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