Acun Ilıcalı ile Futbol Yorumcusu Gökhan Dinç Arasında "Abi" Tartışması Çıktı!

Fenerbahçeli isim, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan, Ertem Şener'in sunuculuğundaki Derin Futbol programına katılmış, önemli açıklamalar yapmıştı. Dikkat çeken sözlerinin bir bölümünde bir yorumcuya yer vermişti. Ilıcalı, şunları söylemişti:

'Muhabirlik döneminden tanıdığım, Acun abi Allah senden razı olsun ne muradın varsa versin diyen adam her gün bana sallıyor. Bunları ben yaşadım.'