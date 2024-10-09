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Acun Ilıcalı ile Futbol Yorumcusu Gökhan Dinç Arasında "Abi" Tartışması Çıktı!

Acun Ilıcalı ile Futbol Yorumcusu Gökhan Dinç Arasında "Abi" Tartışması Çıktı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 14:34

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile futbol yorumcusu Gökhan Dinç arasında tartışma çıktı. Dinç, Ilıcalı'nın 'abi' algısı oluşturmaya çalıştığını belirtirken sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, Dinç'e sosyal medya hesabından cevap verdi.

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Acun Ilıcalı, konuk olduğu programda eleştirilerde bulunmuştu.

Acun Ilıcalı, konuk olduğu programda eleştirilerde bulunmuştu.

Fenerbahçeli isim, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan, Ertem Şener'in sunuculuğundaki Derin Futbol programına katılmış, önemli açıklamalar yapmıştı. Dikkat çeken sözlerinin bir bölümünde bir yorumcuya yer vermişti. Ilıcalı, şunları söylemişti:

'Muhabirlik döneminden tanıdığım, Acun abi Allah senden razı olsun ne muradın varsa versin diyen adam her gün bana sallıyor. Bunları ben yaşadım.'

Gökhan Dinç, bahsedilen kişinin kendisi olduğunu açıkladı.

Gökhan Dinç, bahsedilen kişinin kendisi olduğunu açıkladı.

Youtube'da Spor Gecesi Digitale kanalında konuşan yorumcu, söylenenlerin gerçek olmadığını algı yaratıldığını belirtti.

Ilıcalı, Twitter hesabından Dinç'in ifadelerine cevap verdi.

Ilıcalı, Twitter hesabından Dinç'in ifadelerine cevap verdi.
twitter.com

Dinç'in programında anlattıklarını belirten gönderiyi alıntılayan Ilıcalı, 'İzninle bana yolladığın mesajı paylaşabilir miyim? Cesaretin varsa tabii.' dedi.

Peki, Dinç olayı nasıl anlatmıştı? İşte yorumcunun açıklamaları 👇

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