Erzicanspor'dan Benfica'ya: Kerem Aktürkoğlu Piyasa Değerinde Büyük Sıçrama Yaşadı
Erzicanspor'dan Benfica'ya: Kerem Aktürkoğlu Piyasa Değerinde Büyük Sıçrama Yaşadı
Benfica formasıyla tüm Türkiye'yi gururlandıran milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, piyasaya değerini 18 milyon euroya yükselterek kariyerinde rekor kırdı.
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Galatasaray’ın 2020-21 sezonu başında 24 Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, yeteneği ve hırsıyla futbol dünyasında hızla yükseldi.
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Sarı-kırmızılı forma altında sergilediği performansla hem taraftarların sevgisini kazandı hem de A Milli Takım’a seçilerek önemli bir başarıya imza attı.
Sürpriz bir kararla Portekiz ekibi Benfica’nın yolunu tuttu. Avrupa macerasına da etkileyici bir başlangıç yaparak yine adından söz ettirdi.
Piyasa değeri, Transfermarkt'ın ekim ayı güncellemesiyle 15 milyon eurodan 18 milyon euroya çıktı.
Milli futbolcu, dört yıl önce 200 bin euro olan değerini 90 kat artırarak kariyerinde yeni bir zirveye ulaştı.
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