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Silahlı Saldırıya Uğramıştı: Serhat Akın Almanya’ya Yerleşecek

Silahlı Saldırıya Uğramıştı: Serhat Akın Almanya’ya Yerleşecek

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.10.2024 - 20:07

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu Serhat Akın’ın, Türkiye’ye tamamen terk edeceği öğrenildi. Serhat Akın, doğup büyüdüğü ve ailesinin yaşadığı Almanya’ya yerleşme kararı aldı.

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Şimdilerde yorumculuk yapan eski futbolcu Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde program çıkışında silahlı saldırıya uğramış ve ayağından yaralanmıştı.

Şimdilerde yorumculuk yapan eski futbolcu Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde program çıkışında silahlı saldırıya uğramış ve ayağından yaralanmıştı.

Saldırıya karışan 5 kişi tutuklanmış ve Serhat Akın 2 kez ameliyat geçirmişti.

Saldırıya karışan 5 kişi tutuklanmış ve Serhat Akın 2 kez ameliyat geçirmişti.

Ajansspor’dan Özgür Sancar’ın haberine göre, Serhat Akın Türkiye’yi terk etme kararı aldı.

Ajansspor’dan Özgür Sancar’ın haberine göre, Serhat Akın Türkiye’yi terk etme kararı aldı.

Kaynak

Serhat Akın’ın ailesi, Stuttgart ile Karlsruhe arasında bir bölgede yaşıyor; çocukları yaşadıkları yerde eğitimlerini sürdürüyor.

Serhat Akın’ın ailesi, Stuttgart ile Karlsruhe arasında bir bölgede yaşıyor; çocukları yaşadıkları yerde eğitimlerini sürdürüyor.

Silahlı saldırının ardından, Serhat'ın babası, oğlundan Almanya'ya dönmesini istedi, yaşamını orada sürdürmesi gerektiğini söyledi. Eski Fenerbahçeli futbolcu da bu yönde karar aldı ve bundan böyle yaşamını Almanya'da sürdürmeye karar verdi.

Silahlı saldırının ardından, Serhat'ın babası, oğlundan Almanya'ya dönmesini istedi, yaşamını orada sürdürmesi gerektiğini söyledi. Eski Fenerbahçeli futbolcu da bu yönde karar aldı ve bundan böyle yaşamını Almanya'da sürdürmeye karar verdi.

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