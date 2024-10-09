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Elemelere Galibiyetle Başladık: U19 Milli Takımımız, Cebelitarık'ı 7-0 Mağlup Etti!

Elemelere Galibiyetle Başladık: U19 Milli Takımımız, Cebelitarık'ı 7-0 Mağlup Etti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
09.10.2024 - 17:51

U19 Millî Takımımız, 2024/25 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında karşılaştığı Cebelitarık'ı 7-0 mağlup etti.

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Polonya'da Stadion Miejski'de oynanan mücadelede Sabri Sarığlu yönetimindeki U19 Milli Takımımız, rakibini 7 golle geçerek elemelere galibiyetle başladı.

Polonya'da Stadion Miejski'de oynanan mücadelede Sabri Sarığlu yönetimindeki U19 Milli Takımımız, rakibini 7 golle geçerek elemelere galibiyetle başladı.

Galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Yusuf Akçiçek, 24 ve 48. dakikalarda Recep Yalın Dilek, 37. dakikada İsak Vural, 46 ve 55. dakikalarda Gökdeniz Gürpüz, 69. dakikada Arda Usluoğlu kaydetti.

Galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Yusuf Akçiçek, 24 ve 48. dakikalarda Recep Yalın Dilek, 37. dakikada İsak Vural, 46 ve 55. dakikalarda Gökdeniz Gürpüz, 69. dakikada Arda Usluoğlu kaydetti.

Maça etkili başlayıp 1-0 öne geçtikten sonra oyunun kontrolünü iyice eline alan genç millilerimiz, iyi başladığı elemelerde bu performansını sürdürmek istiyor.

Maça etkili başlayıp 1-0 öne geçtikten sonra oyunun kontrolünü iyice eline alan genç millilerimiz, iyi başladığı elemelerde bu performansını sürdürmek istiyor.

U19 Milli Takımımız, grupta bir sonraki maçını 12 Ekim Cumartesi günü Malta ile oynayacak.

U19 Milli Takımımız, grupta bir sonraki maçını 12 Ekim Cumartesi günü Malta ile oynayacak.

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