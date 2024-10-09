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Maaşı Sıkıntısı Çözülemedi: Fenerbahçe Takımın Önemli Futbolcusu Osayi ile Yollarını Ayırabilir

Maaşı Sıkıntısı Çözülemedi: Fenerbahçe Takımın Önemli Futbolcusu Osayi ile Yollarını Ayırabilir

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 12:55

Fenerbahçe, yaklaşık dört senedir kadrosunda bulundurduğu Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel ile yeni sözleşme konusunda hala anlaşamadı. 26 yaşındaki oyuncunun, sarı-lacivertli kulübünden ciddi bir zam beklediği iddia edildi. Ayrıca, Galatasaray opsiyonu da gündeme geldi.

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2020 - 2021 sezonunun devre arasında gelmişti.

2020 - 2021 sezonunun devre arasında gelmişti.

O dönem, İngiltere Championship ekibi QPR forması giyen Osayi, 508 bin euroluk bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

Kanat oyuncusu olarak transfer edilen Nijeryalı, Pereira ile birlikte defansta şans bulmaya başlamıştı. Ancak, performansı artarak devam eden başarı isimle yeni sözleşme yapılmamıştı.

2,5 milyon euro istediği iddia edildi.

2,5 milyon euro istediği iddia edildi.

Hürriyet'tin haberinde, oyuncu tarafının mevcut maaşı olan 1.8 milyon euroyu az bulduğu, 2.5 milyon yakın bir garanti ücret ve bonuslar istediği, Başkan Ali Koç'un ise bu ücrete karşı çıktığı belirtildi.

Galatasaray'ın radarına girdi.

Galatasaray'ın radarına girdi.

Yaz transfer döneminde Batshuayi'yi bedelsiz olarak Fenerbahçe'den kadrosuna katan Galatasaray'ın, Osayi'nin durumunu yakından takip ettiği de aktarıldı.

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