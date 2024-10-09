Maaşı Sıkıntısı Çözülemedi: Fenerbahçe Takımın Önemli Futbolcusu Osayi ile Yollarını Ayırabilir
Maaşı Sıkıntısı Çözülemedi: Fenerbahçe Takımın Önemli Futbolcusu Osayi ile Yollarını Ayırabilir
Fenerbahçe, yaklaşık dört senedir kadrosunda bulundurduğu Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel ile yeni sözleşme konusunda hala anlaşamadı. 26 yaşındaki oyuncunun, sarı-lacivertli kulübünden ciddi bir zam beklediği iddia edildi. Ayrıca, Galatasaray opsiyonu da gündeme geldi.
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2020 - 2021 sezonunun devre arasında gelmişti.
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Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.
2,5 milyon euro istediği iddia edildi.
Galatasaray'ın radarına girdi.
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