Sporcuların Maç Esnasında Sakız Çiğnemesinin Basit Gibi Görünen Ancak Önemli Sebepleri

Çoğu sporcunun müsabakalarda sakız çiğnediğine eminiz ki TV karşısında en az bir kez şahit olmuşsunuzdur.

İlk başta tehlikeli gibi görünen bu alışkanlığın, aslında sporculara büyük faydalar sağladığını öğrenince şaşıracaksınız.

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