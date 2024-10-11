Manchester United'da Günleri Sayılı Olan Ten Hag, Altay'ın İki Hafta Yüzüne Bakmamış
Manchester United'da Günleri Sayılı Olan Ten Hag, Altay'ın İki Hafta Yüzüne Bakmamış
Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan ve forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır'la ilgili İngiliz basınından önemli bir iddia gündeme geldi. İddialara göre geldiği dönem Ten Hag, Altay'la haftalarca konuşmamış.
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Altay Bayındır, Fenerbahçe'den transfer olduğu Manchester United'da henüz bir lig maçında forma giyebilmiş değil. Güçsüz rakiplere karşı oynanan kupa maçı hariç şans bulamıyor.
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İngiliz basınından da Ten Hag ve Altay Bayındır'la ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. Ten Hag'ın Altay'a "düşmanca" tavırlar takındığı iddia edildi.
Football Insider'a göre Erik ten Hag, Altay Bayındır'ın transferinin ardından iki hafta boyunca millî kaleciyle iletişim kurmadı. Altay takımda sadece kaleci hocasıyla konuşabildi.
Ten Hag'ın Altay'a uzun süre düşmanca bir tavır takındığı ve bunun takım içinde de rahatsızlık yarattığı iddia edildi.
Ten Hag'ın takımdaki diğer isimlerle de bağının koptuğu, ayrılığın an meselesi olduğu da İngiltere basınının başlıca haberleri arasında yer aldı.
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