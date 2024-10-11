UEFA Disiplin Kurulu, Nazi Sembolü Gösteren Deplasman Tribünlerine 30 Bin Euro Para Cezası Verdi!
UEFA Disiplin Kurulu, Nazi Sembolü Gösteren Deplasman Tribünlerine 30 Bin Euro Para Cezası Verdi!
UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Atletico Madrid'in karşılaştığı maçta deplasman tribünlerinde Nazi sembollerinin taşınması ve gösterilmesine 30 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı. Bu kararın ardından, ''bozkurt selamı'' verdiği için 2 maç ceza alan Merih Demiral tekrar gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta maçında Benfica, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Kerem Aktürkoğlu'nun da süre aldığı karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazanırken, tribünde yaşanan olaylar maça damgasını vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atletico Madrid taraftarları, deplasman tribününde Nazi sembolleri taşıyarak eylemde bulundu. İspanyol taraftarların bu hareketine UEFA'nın vereceği ceza epey merak ediliyordu.
Kararı nihayet açıklayan UEFA Disiplin Kurulu, Atletico Madrid'e 30 bin euro para cezası ve 1 deplasman maçında da taraftarlarına giriş yasağı verdi. Bu karar sonrası sosyal medyada UEFA'nın çifte standart uyguladığı görüşü savunuldu.
Merih Demiral, EURO 2024'ün son 16 turunda Türkiye-Avusturya karşılaşmasında attığı golden sonra bozkurt selamı vermiş ve UEFA'dan 2 maç men cezası almıştı.
UEFA'nın verdiği karara sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın