UEFA Disiplin Kurulu, Nazi Sembolü Gösteren Deplasman Tribünlerine 30 Bin Euro Para Cezası Verdi!

UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Atletico Madrid'in karşılaştığı maçta deplasman tribünlerinde Nazi sembollerinin taşınması ve gösterilmesine 30 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı. Bu kararın ardından, ''bozkurt selamı'' verdiği için 2 maç ceza alan Merih Demiral tekrar gündem oldu.