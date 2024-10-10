Elijah Bryant ve Tarık Biberovic Arasında Kavga Çıktı: Sosyal Medyaya Düşen Görüntüler Büyük Tepki Topladı!
Elijah Bryant ve Tarık Biberovic Arasında Kavga Çıktı: Sosyal Medyaya Düşen Görüntüler Büyük Tepki Topladı!
Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelirken, maçın üçüncü periyodunda çok konuşulan bir kavga yaşandı. Maçın ardından sosyal medyaya düşen görüntüler ise büyük tepki topladı.
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Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu konuk ettiği maçta Elijah Bryant ve Tarık Biberovic arasında kavga çıkmış, iki basketbolcu da oyundan ihraç edilmişti.
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Sosyal medyaya düşen görüntülerden birinde Elijah Bryant'ın vücudunda çizikler görünüyor.
Bu görüntünün üzerine Elijah Bryant'a çok sayıda tepki geldi👇
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