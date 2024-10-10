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Elijah Bryant ve Tarık Biberovic Arasında Kavga Çıktı: Sosyal Medyaya Düşen Görüntüler Büyük Tepki Topladı!

Elijah Bryant ve Tarık Biberovic Arasında Kavga Çıktı: Sosyal Medyaya Düşen Görüntüler Büyük Tepki Topladı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
11.10.2024 - 00:13

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelirken, maçın üçüncü periyodunda çok konuşulan bir kavga yaşandı. Maçın ardından sosyal medyaya düşen görüntüler ise büyük tepki topladı.

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Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu konuk ettiği maçta Elijah Bryant ve Tarık Biberovic arasında kavga çıkmış, iki basketbolcu da oyundan ihraç edilmişti.

Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu konuk ettiği maçta Elijah Bryant ve Tarık Biberovic arasında kavga çıkmış, iki basketbolcu da oyundan ihraç edilmişti.

Elijah Bryant ve Tarık Biberovic arasında çıkan kavganın detaylarına şu içeriğimizde değinmiştik 👇

Sosyal medyaya düşen görüntülerden birinde Elijah Bryant'ın vücudunda çizikler görünüyor.

Sosyal medyaya düşen görüntülerden birinde Elijah Bryant'ın vücudunda çizikler görünüyor.

Fakat bir görüntü daha var ki sosyal medyada asıl tepkiyi o çekti. BBO Sports'un paylaştığı fotoğrafta Elijah Bryant'ın, Biberovic'in kolunu ısırdığı iddia edildi.

Bu görüntünün üzerine Elijah Bryant'a çok sayıda tepki geldi👇

Bu görüntünün üzerine Elijah Bryant'a çok sayıda tepki geldi👇
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