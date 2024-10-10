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Turkish Airlines EuroLeague'de İstanbul Derbisinin Kazananı Belli Oldu: Anadolu Efes 78-83 Fenerbahçe Beko

Turkish Airlines EuroLeague'de İstanbul Derbisinin Kazananı Belli Oldu: Anadolu Efes 78-83 Fenerbahçe Beko

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
10.10.2024 - 23:19

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 78-83 kazandı.

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İki temsilcimizin karşılaştığı mücadelede Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i mağlup ederek EuroLeague'de 2'de 2 yapmış oldu. Anadolu Efes ise bu sezon EuroLeague'deki ilk mağlubiyetini aldı.

İki temsilcimizin karşılaştığı mücadelede Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i mağlup ederek EuroLeague'de 2'de 2 yapmış oldu. Anadolu Efes ise bu sezon EuroLeague'deki ilk mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko'da Bonzie Colson 16 sayıyla takımının en skorer ismiydi. Baldwin 15, Zagars ve Nigel Hayes-Davis 11'er sayıyla galibiyete destek verdi. Anadolu Efes'te günün en skorer ismi ise 15 sayı üreten Elijah Bryant'tı.

Fenerbahçe Beko'da Bonzie Colson 16 sayıyla takımının en skorer ismiydi. Baldwin 15, Zagars ve Nigel Hayes-Davis 11'er sayıyla galibiyete destek verdi. Anadolu Efes'te günün en skorer ismi ise 15 sayı üreten Elijah Bryant'tı.

Maçta üçüncü periyodun bitimine 1 dakika 11 saniye kalmışken Tarık Biberovic ve Elijah Bryant arasında kavga çıktı. Olayın ardından iki oyuncu da diskalifiye edildi.

Maçta üçüncü periyodun bitimine 1 dakika 11 saniye kalmışken Tarık Biberovic ve Elijah Bryant arasında kavga çıktı. Olayın ardından iki oyuncu da diskalifiye edildi.

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun bir sonraki rakibi Kızılyıldız olacak. Anadolu Efes ise Makkabi Tel Aviv'e konuk olacak.

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun bir sonraki rakibi Kızılyıldız olacak. Anadolu Efes ise Makkabi Tel Aviv'e konuk olacak.

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