Turkish Airlines EuroLeague'de İstanbul Derbisinin Kazananı Belli Oldu: Anadolu Efes 78-83 Fenerbahçe Beko
Turkish Airlines EuroLeague'de İstanbul Derbisinin Kazananı Belli Oldu: Anadolu Efes 78-83 Fenerbahçe Beko
Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 78-83 kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki temsilcimizin karşılaştığı mücadelede Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i mağlup ederek EuroLeague'de 2'de 2 yapmış oldu. Anadolu Efes ise bu sezon EuroLeague'deki ilk mağlubiyetini aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe Beko'da Bonzie Colson 16 sayıyla takımının en skorer ismiydi. Baldwin 15, Zagars ve Nigel Hayes-Davis 11'er sayıyla galibiyete destek verdi. Anadolu Efes'te günün en skorer ismi ise 15 sayı üreten Elijah Bryant'tı.
Maçta üçüncü periyodun bitimine 1 dakika 11 saniye kalmışken Tarık Biberovic ve Elijah Bryant arasında kavga çıktı. Olayın ardından iki oyuncu da diskalifiye edildi.
EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun bir sonraki rakibi Kızılyıldız olacak. Anadolu Efes ise Makkabi Tel Aviv'e konuk olacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın