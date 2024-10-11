Futbolu Bırakmak İsterken Barcelona'ya Transfer Olan Szczesny'den "Sigara" İtirazı
Futbolu Bırakmak İsterken Barcelona'ya Transfer Olan Szczesny'den "Sigara" İtirazı
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FC Barcelona'nın Polonyalı yeni kalecisi Wojciech Szczesny, Mundo Deportivo'ya verdiği özel röportajda sigara içmesinin başkalarını ilgilendirmediğini ifade etti.
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Sigara kullanması nedeniyle taraftarların tepkisini toplayan Polonyalı kaleci, açıklamalarında sigara içmenin performansını etkilemediğini ve bunun tamamen özel hayatıyla ilgili olduğunu savundu.
Çocukların etkilenmemesi için çabaladığını söyleyen Szczesny, bunun kimseyi ilgilendirmediğini söylerken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bazen biri ağaçların arkasından fotoğrafımı çekiyor" diyen Polonyalı kaleci baskılar yüzünden de hayatını değiştirmeyeceğini söyledi.
Wojciech Szczesny, "Eğer birileri kişisel hayatımı değiştirebileceğini düşünüyorsa, bir daha deneyin, bugüne kadar hiç işe yaramadı." dedi.
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