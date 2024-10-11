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Futbolu Bırakmak İsterken Barcelona'ya Transfer Olan Szczesny'den "Sigara" İtirazı

Futbolu Bırakmak İsterken Barcelona'ya Transfer Olan Szczesny'den "Sigara" İtirazı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
11.10.2024 - 17:47

Barcelona, Ter Stegen'in talihsiz sakatlığı sonrası kaleyi Szczesny'e transfer etti. Polonyalı kaleci İspanyol basınına eleştiri konusu olan sigarasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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FC Barcelona'nın Polonyalı yeni kalecisi Wojciech Szczesny, Mundo Deportivo'ya verdiği özel röportajda sigara içmesinin başkalarını ilgilendirmediğini ifade etti.

FC Barcelona'nın Polonyalı yeni kalecisi Wojciech Szczesny, Mundo Deportivo'ya verdiği özel röportajda sigara içmesinin başkalarını ilgilendirmediğini ifade etti.

Sigara kullanması nedeniyle taraftarların tepkisini toplayan Polonyalı kaleci, açıklamalarında sigara içmenin performansını etkilemediğini ve bunun tamamen özel hayatıyla ilgili olduğunu savundu.

Sigara kullanması nedeniyle taraftarların tepkisini toplayan Polonyalı kaleci, açıklamalarında sigara içmenin performansını etkilemediğini ve bunun tamamen özel hayatıyla ilgili olduğunu savundu.

Çocukların etkilenmemesi için çabaladığını söyleyen Szczesny, bunun kimseyi ilgilendirmediğini söylerken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Çocukların etkilenmemesi için çabaladığını söyleyen Szczesny, bunun kimseyi ilgilendirmediğini söylerken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Özel hayatımda değiştirmediğim bazı şeyler var ve sigara içmem kimseyi ilgilendirmez. Bunun performansımı etkilemediğine inanıyorum ve sahada iki kat daha fazla çalışıyorum. Ayrıca, çocukların yanında sigara içmiyorum ki olumsuz bir etki bırakmasın.'

"Bazen biri ağaçların arkasından fotoğrafımı çekiyor" diyen Polonyalı kaleci baskılar yüzünden de hayatını değiştirmeyeceğini söyledi.

"Bazen biri ağaçların arkasından fotoğrafımı çekiyor" diyen Polonyalı kaleci baskılar yüzünden de hayatını değiştirmeyeceğini söyledi.

Wojciech Szczesny, "Eğer birileri kişisel hayatımı değiştirebileceğini düşünüyorsa, bir daha deneyin, bugüne kadar hiç işe yaramadı." dedi.

Wojciech Szczesny, "Eğer birileri kişisel hayatımı değiştirebileceğini düşünüyorsa, bir daha deneyin, bugüne kadar hiç işe yaramadı." dedi.

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