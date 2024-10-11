Futbolu Bırakmak İsterken Barcelona'ya Transfer Olan Szczesny'den "Sigara" İtirazı

'Özel hayatımda değiştirmediğim bazı şeyler var ve sigara içmem kimseyi ilgilendirmez. Bunun performansımı etkilemediğine inanıyorum ve sahada iki kat daha fazla çalışıyorum. Ayrıca, çocukların yanında sigara içmiyorum ki olumsuz bir etki bırakmasın.'