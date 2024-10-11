Zehra Güneş, Unicef'in İyi Niyet Elçisi Oldu
Zehra Güneş, Unicef'in İyi Niyet Elçisi Oldu
Zehra Güneş, UNICEF Türkiye'nin İyi Niyet Elçisi olarak atandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu, Dünya Kız Çocukları Günü'nde bu anlamlı iş birliğini duyurdu.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank’ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, UNICEF Türkiye’nin İyi Niyet Elçisi olarak atandı. Zehra Güneş, bu anlamlı iş birliğini 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde duyurdu.
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UNICEF Türkiye ile birlikte yaptığı açıklamada önemli mesajlar veren Zehra Güneş, "Güçlü kız çocukları, güçlü bir gelecek demektir." diyerek ekledi:
UNICEF Türkiye’nin İyi Niyet Elçileri arasında Zehra Güneş'in yanı sıra Türkan Şoray, Tuba Büyüküstün, Kıvanç Tatlıtuğ, Ayşe Kulin, Müjdat Gezen ve Cedi Osman gibi ünlü isimler de bulunuyor.
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