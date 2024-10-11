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Zehra Güneş, Unicef'in İyi Niyet Elçisi Oldu

Zehra Güneş, Unicef'in İyi Niyet Elçisi Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
11.10.2024 - 22:52 Son Güncelleme: 11.10.2024 - 22:53

Zehra Güneş, UNICEF Türkiye'nin İyi Niyet Elçisi olarak atandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu, Dünya Kız Çocukları Günü'nde bu anlamlı iş birliğini duyurdu.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank’ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, UNICEF Türkiye’nin İyi Niyet Elçisi olarak atandı. Zehra Güneş, bu anlamlı iş birliğini 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde duyurdu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank’ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, UNICEF Türkiye’nin İyi Niyet Elçisi olarak atandı. Zehra Güneş, bu anlamlı iş birliğini 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde duyurdu.

UNICEF Türkiye ile birlikte yaptığı açıklamada önemli mesajlar veren Zehra Güneş, "Güçlü kız çocukları, güçlü bir gelecek demektir." diyerek ekledi:

UNICEF Türkiye ile birlikte yaptığı açıklamada önemli mesajlar veren Zehra Güneş, "Güçlü kız çocukları, güçlü bir gelecek demektir." diyerek ekledi:

“Onların gelişimine yapılan katkı, toplumsal kalkınma ve barışa da yapılmış bir yatırımdır. Bugün, Dünya Kız Çocukları Günü’nde, UNICEF ile birlikte kız çocuklarının hakları için çalışacağımızı duyurmaktan mutluyum.”

UNICEF Türkiye’nin İyi Niyet Elçileri arasında Zehra Güneş'in yanı sıra Türkan Şoray, Tuba Büyüküstün, Kıvanç Tatlıtuğ, Ayşe Kulin, Müjdat Gezen ve Cedi Osman gibi ünlü isimler de bulunuyor.

UNICEF Türkiye’nin İyi Niyet Elçileri arasında Zehra Güneş'in yanı sıra Türkan Şoray, Tuba Büyüküstün, Kıvanç Tatlıtuğ, Ayşe Kulin, Müjdat Gezen ve Cedi Osman gibi ünlü isimler de bulunuyor.

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