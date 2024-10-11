Konut Alamayan Vatandaş Ortak Danaya Girer Gibi Ortak Daire Almaya Çalışıyor
Konut Alamayan Vatandaş Ortak Danaya Girer Gibi Ortak Daire Almaya Çalışıyor
Ekonomik göstergeler halkın aleyhine gelişirken artık konut almak da hayal oldu. Eriyen maaşlar, enflasyon ve kredi faizlerindeki soyguna varan geri ödemeler halkın konut alma umudunu tüketmiş görünüyor. Böylesine bir ortamda konut satışı için alternatifler bulunmaya başladı.
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Patronlar Dünyası'ndan Murat Kaya'nın haberi Türkiye'nin ekonomisi için önemli bir gösterge oldu. Konut alamayan halk alternatifini ilginç bir şekilde bulmaya çalışıyor.
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Yüksek faizli krediler veya kredi kullandırtılmaması nedeniyle ev-araba satışlarının durma noktasına geldiği bu dönem, bazı işletmeleri alternatif aramaya itti ve ilginç yöntemler ortaya çıktı.
Daha önce kurban bayramlarında sıkça gördüğümüz “danaya ortak girme” ritüeline benzer kampanyalar başlatılmaya başlandı. Bu kampanyalar, tek başına ev almaya yetecek maddi gücü olmayan kişilerin ortaklaşa bir ev satın almalarının önünü açıyor.
İhtiyaç sahiplerinin ve yatırımcıların ev alımından uzaklaştığını gören girişimciler, ortak alım modelini geliştirerek buna ‘paylı gayrimenkul satışı’ adını verdiler.
Konut alan paydaşlar, ileride isterlerse konutlarındaki paylarını veya haklarını bu model üzerinden satabilecek ya da kiralayarak gelir elde edebilecekler.
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Yatırım tavsiyeleriyle sosyal medyada ünlenen Mert Başaran ise “Danaya girer gibi, çeyrek kokoreç, çeyrek altından sonra çeyrek ev ,10 da 1 ev alma donemi başladı! Hayırlı olsun!” paylaşımı yaptı.
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