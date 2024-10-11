Konut Alamayan Vatandaş Ortak Danaya Girer Gibi Ortak Daire Almaya Çalışıyor

Ekonomik göstergeler halkın aleyhine gelişirken artık konut almak da hayal oldu. Eriyen maaşlar, enflasyon ve kredi faizlerindeki soyguna varan geri ödemeler halkın konut alma umudunu tüketmiş görünüyor. Böylesine bir ortamda konut satışı için alternatifler bulunmaya başladı.