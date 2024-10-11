Türk Şirketin Üstlendiği Nou Camp İnşaatında İşçiler Arasında Kavga Çıktı
Türk Şirketin Üstlendiği Nou Camp İnşaatında İşçiler Arasında Kavga Çıktı
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İspanyol ekibi Barcelona'nın Camp Nou stadyumunun inşaatı devam ediyor. Camp Nou'nun yenileme çalışmaları, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Nihat Özdemir'in başkanlığını üstlendiği Limak tarafından gerçekleştiriliyor.
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Tadilat sırasında bugün yaşanan bir olay, İspanya'da gündeme oturdu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 20 işçi nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirine girdi.
İşçilerin birbirlerine sopalarla saldırdığı ve bu olayda 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yaralanan işçilerin durumunun ise ciddi olmadığı belirtildi. Kavgaya karışan işçiler ise işten çıkarıldı.
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