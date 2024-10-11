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Milli Takımımızın Karadağ Karşısında İlk 11'i Belli Oldu: Kenan Yıldız Yedek

Milli Takımımızın Karadağ Karşısında İlk 11'i Belli Oldu: Kenan Yıldız Yedek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
11.10.2024 - 20:52

A Milli Takımın , Samsun'da Karadağ ile oynayacağı maçta ilk 11'imiz belli oldu. Pek sürprizin olmadığı kadroda tahminler tuttu.

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A Milliler bu akşam Karadağ karşısında üç puan için sahaya çıkıyor. Kadroda sürpriz bir isme rastlanmazken tahminlerin genel olarak tuttuğu görüldü.

A Milliler bu akşam Karadağ karşısında üç puan için sahaya çıkıyor. Kadroda sürpriz bir isme rastlanmazken tahminlerin genel olarak tuttuğu görüldü.

Maça başlayacak ilk 11'imiz şu şekilde olacak: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Maça başlayacak ilk 11'imiz şu şekilde olacak: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Karadağ'ın millilerimiz karşısındaki ilk 11'i ise şu şekilde: Nikic, Marusic, Vujacic, Spicic, Vukcevic, Camaj, Bakic, Kuc, Jovovic, Jovetic, Krstovic

Karadağ'ın millilerimiz karşısındaki ilk 11'i ise şu şekilde: Nikic, Marusic, Vujacic, Spicic, Vukcevic, Camaj, Bakic, Kuc, Jovovic, Jovetic, Krstovic

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anıl arslancan

barış Alper iyi bir oyuncu değil, ortalama, onlar son iki üç yılda Galatasaray'da başarılı gibi duruyorlar ama galatasarayin son 3 senesi şikeli, Avrupada gö... Devamını Gör