Milli Takımımızın Karadağ Karşısında İlk 11'i Belli Oldu: Kenan Yıldız Yedek
Milli Takımımızın Karadağ Karşısında İlk 11'i Belli Oldu: Kenan Yıldız Yedek
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A Milliler bu akşam Karadağ karşısında üç puan için sahaya çıkıyor. Kadroda sürpriz bir isme rastlanmazken tahminlerin genel olarak tuttuğu görüldü.
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Maça başlayacak ilk 11'imiz şu şekilde olacak: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.
Karadağ'ın millilerimiz karşısındaki ilk 11'i ise şu şekilde: Nikic, Marusic, Vujacic, Spicic, Vukcevic, Camaj, Bakic, Kuc, Jovovic, Jovetic, Krstovic
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barış Alper iyi bir oyuncu değil, ortalama, onlar son iki üç yılda Galatasaray'da başarılı gibi duruyorlar ama galatasarayin son 3 senesi şikeli, Avrupada gö... Devamını Gör