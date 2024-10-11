Milli Takıma Galibiyeti Getiren İrfan Can Kahveci'den Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı
Milli Takıma Galibiyeti Getiren İrfan Can Kahveci'den Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı
A Milli Takım evinde Karadağ'ı 1-0 mağlup ederken golümüzü İrfan Can Kahveci kaydetti. Tecrübeli oyuncu maç sonunda yayıncı kuruluş mikrofonlarına anlamlı bir konuşma yaptı.
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Milli takımın Samsun'daki zafer gecesinde golü adı İrfan Can Kahveci'ydi. Oyuna sonradan giren yıldız oyuncu 3 puanı getirdi.
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İrfan Can Kahveci maçın ardından yayıncı kuruluşa da gündemi de kapsayan anlamlı bir konuşma yaptı.
İrfan Can, "Bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Biricik annem, ablam, eşim ve ülkemizdeki tüm kadınlarımıza minnetlerimi sunuyorum. Kadınlarımız bizim başımızın tacı. Allah bana 2 erkek çocuk nasip etti. Onları bu şekilde eğitmek benim boynumun borcu." dedi.
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