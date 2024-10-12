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Galatasaray Taraftarını Üzecek Haber Arjantin'den Geldi: River Plate'ten Icardi Hamlesi

Galatasaray Taraftarını Üzecek Haber Arjantin'den Geldi: River Plate'ten Icardi Hamlesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
12.10.2024 - 17:20

Arjantin basını Icardi haberleriyle çalkalanmaya devam ediyor. Son iddia ise Arjantinli yıldızın ülkesine dönerek River Plate forması giyeceği yönünde.

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2022-23 sezonu başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen ve gösterdiği performansın yanı sıra taraftarla kurduğu bağla dikkat çeken Mauro Icardi, sarı-kırmızılı forma ile son sezonunu yaşıyor olabilir.

2022-23 sezonu başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen ve gösterdiği performansın yanı sıra taraftarla kurduğu bağla dikkat çeken Mauro Icardi, sarı-kırmızılı forma ile son sezonunu yaşıyor olabilir.

Arjantin basınına göre Arjantinli golcü, ülkesinin takımlarından River Plate'in transfer listesinde yer alıyor. Arjantin basını, 31 yaşındaki yıldız için yaptığı haberde River Plate'in 15 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını belirtti.

Arjantin basınına göre Arjantinli golcü, ülkesinin takımlarından River Plate'in transfer listesinde yer alıyor. Arjantin basını, 31 yaşındaki yıldız için yaptığı haberde River Plate'in 15 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını belirtti.

Arjantinli oyuncunun ülkesine dönmek istediği ifade edilen haberde, "Marcelo Gallardo, bir dönem Arjantin Milli Takımı'nın formasını da giymiş olan yıldız oyuncuyu River Plate'te oynamaya ikna etmeye çalışacak" denildi.

Arjantinli oyuncunun ülkesine dönmek istediği ifade edilen haberde, "Marcelo Gallardo, bir dönem Arjantin Milli Takımı'nın formasını da giymiş olan yıldız oyuncuyu River Plate'te oynamaya ikna etmeye çalışacak" denildi.

Ajansspor'un haberine göre Icardi de River Plate'e sıcak bakıyor. Arjantinli oyuncu, ülkeye her geldiğinde kulübün maçlarını oynadığı stadyumu sosyal medya hesabında paylaşarak taraftarlarla bir bağ kurmuş durumda.

Ajansspor'un haberine göre Icardi de River Plate'e sıcak bakıyor. Arjantinli oyuncu, ülkeye her geldiğinde kulübün maçlarını oynadığı stadyumu sosyal medya hesabında paylaşarak taraftarlarla bir bağ kurmuş durumda.

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