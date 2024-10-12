Fenerbahçe'nin Yıldızı Oosterwolde'ye Endonezya Milli Takımı'ndan Teklif Geldi
Fenerbahçe'nin Yıldızı Oosterwolde'ye Endonezya Milli Takımı'ndan Teklif Geldi
Endonezya Milli Takımı, Fenerbahçeli yıldız Oosterwolde ile ilgileniyor. İlginin altında yatan sebebin ise makul bir cevabı yok görünüyor.
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Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Jayden Oosterwolde için Endonezya Futbol Federasyonu harekete geçti ve 23 yaşındaki oyuncuya milli takım forması giymesi için teklif yaptı.
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23 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında da benzer bir teklifi reddetmişti. Endonezya, milli takıma daha önce iki oyuncu devşirirken, şu anda dört yeni oyuncu için de çalışmalarını sürdürüyor.
Oosterwolde, hangi ülkeler adına oynama hakkı olduğu konusunda, "Hollanda dışında Surinam ve Endonezya'yı seçme imkanım da var. Kendileri benimle iletişime geçti; ancak ben Hollanda Milli Takımı'nda oynamak istediğimi söyledim" demişti.
Oosterwolde'nin Endonezya'dan teklif almasının ise özel bir sebebi yok. Bir gün Instagram'dan milli takımın yardımcı antrenörü genç oyuncu ile iletişime geçiyor ve tüm ilgi böyle başlıyor.
Endonezya, Oosterwolde henüz A Milli seviyede bir takımın formasını giymediği için ısrarını sürdürüyor.
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