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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Karaborsa Bilet Açıklaması: ''Babamın Oğlu Olsun, Gözünün Yaşına Bakmam''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Karaborsa Bilet Açıklaması: ''Babamın Oğlu Olsun, Gözünün Yaşına Bakmam''

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
12.10.2024 - 14:08

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Başkan Dursun Özbek, ayrıca son zamanlarda birçok iddiaya sebep olan karaborsa bilet konusuna da değindi.

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Galatasaray'da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılıyor.

Galatasaray'da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılıyor.

Toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, mali tabloları kurul üyelerine sunduktan sonra karaborsa bilet iddialarına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, mali tabloları kurul üyelerine sunduktan sonra karaborsa bilet iddialarına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Konunun yargıya intikal ettiğini söyleyen Başkan Özbek, bu yapılanların dedikodudan ibaret olduğunu ifade etti. Ayrıca konuşmalarına şu sözlerle devam etti👇

Konunun yargıya intikal ettiğini söyleyen Başkan Özbek, bu yapılanların dedikodudan ibaret olduğunu ifade etti. Ayrıca konuşmalarına şu sözlerle devam etti👇

'Kimse kusura bakmasın, bu yapılanlar dedikodudur. Bir iddia olsaydı, sahibi gerekeni yapardı. Soruyorum bilgi belge var mı, oradan duydum, buradan işittim diyorlar, başka bir şey yok. İsterse babamın oğlu olsun, bu konuda bir yanlışı varsa gözünün yaşına bakmam. Çok kısa sürede bu araştırmalar bitecek.''

O anları şuradan izleyebilirsiniz👇

Kombine ve bilet satışlarına dair kimsenin kafasında soru işareti bırakmak istemediğini söyleyen Başkan Özbek, şu ifadeleri de sözlerine ekledi👇

Kombine ve bilet satışlarına dair kimsenin kafasında soru işareti bırakmak istemediğini söyleyen Başkan Özbek, şu ifadeleri de sözlerine ekledi👇

'2023/24 sezonunda iç sahada oynanan 29 maç için satılabilir 50,168 koltuk kalıyor. Bunların 41,614'ünü kombine olarak sattık. Bu satışlar Passolig üzerinden yapılıyor. Maç günü satılabilir koltuk sayımız 8,554. Kombine devir ortalamamız 6,166. Bu rakamlar tüm sezon boyunca devredilen ve satılan koltukların ortalaması.

Derbilerde bu devir rakamı 100'lere kadar da düşmektedir. Devirlerle birlikte maç günü satılabilir koltuk sayısı 14,720 ortalamadır. 11,758 tanesi Passolig uygulaması üzerinden satılıyor. Kulübün dahli olan satış sayısı ortalama 1,549'dur. 1,549 bileti kulüp kimlere satıyor? Tabloda satılan kişiler vardır. Bu satışların ödemeleri ve tanımlamaları Passolig üzerinden yapılıyor. Her şeyin kaydı var!'

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