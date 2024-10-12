Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Karaborsa Bilet Açıklaması: ''Babamın Oğlu Olsun, Gözünün Yaşına Bakmam''
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Karaborsa Bilet Açıklaması: ''Babamın Oğlu Olsun, Gözünün Yaşına Bakmam''
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Başkan Dursun Özbek, ayrıca son zamanlarda birçok iddiaya sebep olan karaborsa bilet konusuna da değindi.
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Galatasaray'da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılıyor.
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Toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, mali tabloları kurul üyelerine sunduktan sonra karaborsa bilet iddialarına sert bir şekilde tepki gösterdi.
Konunun yargıya intikal ettiğini söyleyen Başkan Özbek, bu yapılanların dedikodudan ibaret olduğunu ifade etti. Ayrıca konuşmalarına şu sözlerle devam etti👇
Kombine ve bilet satışlarına dair kimsenin kafasında soru işareti bırakmak istemediğini söyleyen Başkan Özbek, şu ifadeleri de sözlerine ekledi👇
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