Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kulüp Tarihinin Konsolide Hasılat Rekorunu Kırdıklarını Açıkladı

'Tabloda gördüğünüz gibi 287 milyon euro, 9.8 milyar lira kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu kırdık. Kombine, VIP, loca hasılatımız 52 milyon euro'ya ulaştı. Kombine fiyatları 4 katına çıkmasına rağmen satışa çıkan 41,614 kombineyi kısa zamanda bitiren taraftarımıza büyük teşekkür ediyorum. Onların katkısı, bu rekora ulaşılmasında katkı sağladı.'