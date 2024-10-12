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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kulüp Tarihinin Konsolide Hasılat Rekorunu Kırdıklarını Açıkladı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kulüp Tarihinin Konsolide Hasılat Rekorunu Kırdıklarını Açıkladı

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
12.10.2024 - 11:17

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, kulüp tarihinin konsolide hasılat rekorunu kırdıklarını açıkladı.

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Galatasaray cephesinde tüm dikkatler Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na çevrildi.

Galatasaray cephesinde tüm dikkatler Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na çevrildi.

Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda söz alan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, hasılat rekoru kırdıklarını şu sözlerle açıkladı👇

Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda söz alan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, hasılat rekoru kırdıklarını şu sözlerle açıkladı👇

'Tabloda gördüğünüz gibi 287 milyon euro, 9.8 milyar lira kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu kırdık. Kombine, VIP, loca hasılatımız 52 milyon euro'ya ulaştı. Kombine fiyatları 4 katına çıkmasına rağmen satışa çıkan 41,614 kombineyi kısa zamanda bitiren taraftarımıza büyük teşekkür ediyorum. Onların katkısı, bu rekora ulaşılmasında katkı sağladı.'

O anları şuradan izleyebilirsiniz👇

Ayrıca Dursun Özbek, geçen sezon 701 bin forma satışı yapıldığını ve bu sayının kulüp rekoru olduğunu da sözlerine ekledi.

Ayrıca Dursun Özbek, geçen sezon 701 bin forma satışı yapıldığını ve bu sayının kulüp rekoru olduğunu da sözlerine ekledi.

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