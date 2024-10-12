Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kulüp Tarihinin Konsolide Hasılat Rekorunu Kırdıklarını Açıkladı
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kulüp Tarihinin Konsolide Hasılat Rekorunu Kırdıklarını Açıkladı
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, kulüp tarihinin konsolide hasılat rekorunu kırdıklarını açıkladı.
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Galatasaray cephesinde tüm dikkatler Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na çevrildi.
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Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda söz alan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, hasılat rekoru kırdıklarını şu sözlerle açıkladı👇
Ayrıca Dursun Özbek, geçen sezon 701 bin forma satışı yapıldığını ve bu sayının kulüp rekoru olduğunu da sözlerine ekledi.
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