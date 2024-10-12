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Anadolu Efes’in Yeni Transferi Stanley Johnson’ın 20. Kattaki Dairesine Kurşun İsabet Etti

Anadolu Efes’in Yeni Transferi Stanley Johnson’ın 20. Kattaki Dairesine Kurşun İsabet Etti

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.10.2024 - 08:54

Anadolu Efes’in bu sezon kadrosuna kattığı ABD’li Stanley Johnson’ın yaşadığı Kağıthane’deki rezidans dairesi kurşunlandı. Basketbolcunun polise haber vermesi sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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T24'te yer alan habere göre, olay 10 Ekim Perşembe akşamı gerçekleşti. Evde bulunan Stanley Johnson, 20. kattaki rezidans dairesine 2 kurşun isabet etmesiyle büyük korku yaşadı.

T24'te yer alan habere göre, olay 10 Ekim Perşembe akşamı gerçekleşti. Evde bulunan Stanley Johnson, 20. kattaki rezidans dairesine 2 kurşun isabet etmesiyle büyük korku yaşadı.

Olay yerine gelen polis, üçüncü kurşunun da bir alt kattaki daireye geldiğini tespit etti.

Olay yerine gelen polis, üçüncü kurşunun da bir alt kattaki daireye geldiğini tespit etti.

Polis, yaşanan olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını aldı ve olayı gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis, yaşanan olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını aldı ve olayı gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Cengizhan Çetin

Kağıthane de ne işin var, Gundi.... Hiçmi araştırmadın😅