Akılalmaz Olay: Balkona Çıkan Kadın Hem Dans Etti Hem de Ateş Etti
Akılalmaz Olay: Balkona Çıkan Kadın Hem Dans Etti Hem de Ateş Etti
Iğdır’da akılalmaz bir olay yaşandı. Genç bir kadın balkona çıkarak hem dans edip hem de silahla ateş etmeye çalıştı. İsmi açıklanmayan kadının olay yerine gelen polislere de ateş ettiği iddia edildi.
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Iğdır Vali Yolu mevkisinde meydana gelen olayda, genç bir kadın balkona çıkarak şarkılar söylemeye başladı.
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Balkonda dans eden genç kadının elinde silah görüldü. İsmi açıklanmayan genç kadın, silahla sağa sola ateş etmeye çalıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
Genç kadının, silahı olay yerine gelen polis ekiplerine doğrulttuğu iddia edildi. Polislerin müdahalesi sonrası kadının elindeki silah alındı. Kadın karakola götürülürken silahın boş olduğu öğrenildi.
İşte o anlar:
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