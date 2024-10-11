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Polis Şeyda Yılmaz'ı Şehit Eden Katil İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Polis Şeyda Yılmaz'ı Şehit Eden Katil İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Şehit Polis Cinayet
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.10.2024 - 20:20

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl 1 aydan 50 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

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Polis Şeyda Yılmaz'ın ölümü günlerce konuşulmuştu. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Polis Şeyda Yılmaz'ın ölümü günlerce konuşulmuştu. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, 22 Eylül'de polis merkezinden kaçmış, görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü. Şüpheli Yunus Emre Geçti, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanmış ve bu sırada arbede çıkmıştı. Zanlının polisin silahını alarak ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. (43) yaralanmıştı.

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, 22 Eylül'de polis merkezinden kaçmış, görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü. Şüpheli Yunus Emre Geçti, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanmış ve bu sırada arbede çıkmıştı. Zanlının polisin silahını alarak ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. (43) yaralanmıştı.

Şüpheli, "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Yunus Emre Geçti hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Şüpheli, "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Yunus Emre Geçti hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şehit polisin eşi Semih Yılmaz ile olay sırasında şüphelinin silahından çıkan kurşunla yaralanan polis memuru K.H.S. "müşteki", şüphelinin annesi P. G. ise "mağdur" olarak yer aldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şehit polisin eşi Semih Yılmaz ile olay sırasında şüphelinin silahından çıkan kurşunla yaralanan polis memuru K.H.S. "müşteki", şüphelinin annesi P. G. ise "mağdur" olarak yer aldı.
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