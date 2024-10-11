Savcı Makamında Tehdit Edildi: Gazeteci Emrullah Erdinç, O Anları Sosyal Medyadan Paylaştı
Savcı Makamında Tehdit Edildi: Gazeteci Emrullah Erdinç, O Anları Sosyal Medyadan Paylaştı
İstanbul merkezli bir hastane çetesi, 12 bebeğin ölümüne neden oldu. Hastanelerin yenidoğan servislerine musallat olan çete, olayı araştıran Cumhuriyet Savcısı'nı hedef aldı. Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından skandal olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı'nın makamında tehdit edildiği görüntüleri paylaştı.
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Gazeteci Emrullah Erdinç, soruşturmayı yürüten savcının da makam odasında kendini eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin tarafından tehdit edildiğini açıkladı.
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Bir hastane çetesi, bebeklerin ölümüne neden oldu. Aralarında doktorların ve hemşirelerin de bulunduğu çetenin, 12 bebeğin ölümüne yol açtığı iddia edildi. Olay, yeni doğum yapan bir annenin, bebeğinin 14 gündür kendisine gösterilmediği, süt bile veremediği iddiasıyla şikayetçi olması üzerine ortaya çıktı.
Tehdit edilen Savcı, 12 bebeğin ölümünden sorumlu bir çete hakkında soruşturma yönetiyordu. Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edildiği görüntüleri paylaştı.
''Sağlık çetesi savcıyı böyle tehdit etti'' diyen Emrullah Erdinç'in paylaşımı:
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Koskoca cumhuriyet bak altını çiziyorum cumhuriyet savcısını sen makamında tehdit ediyorsun vay be memlekettim ne hallerde :)
Köfteci yusuf domuz eti diye ortalık yıkıldı. Bir de şu olaya verilen tepkiye bakın. Müslüman ülkeyiz ya domuz eti çok daha önemli adalet sistemindeki çürükl... Devamını Gör
Akpnin çürümüşlüğü