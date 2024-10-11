Önüne Çıkan 3 Kişiyi Bıçaklayan Saldırganın İfadesi Şoke Etti: Bilgisayar Oyunlarını Suçladı
Önüne Çıkan 3 Kişiyi Bıçaklayan Saldırganın İfadesi Şoke Etti: Bilgisayar Oyunlarını Suçladı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde önüne gelen 3 kişiyi bıçaklayan 17 yaşındaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan bilgisayar oyunlarını suçlayarak, ''Oyunu bırakınca gerçek hayatta oyunlar oynandığına dair rüyalar gördüm. Olay günü de aynı rüyaları gördüm. Uyandıktan sonra mutfaktan bıçak aldım ve dışarı çıktım. Dışarıda kafede oturanları gördüm bıçakla saldırdım” dedi.
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Edinilen bilgiye göre, maskeli bir saldırgan, eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere rastgele saldırdı.
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3 kişiyi yaralayan saldırgan kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifadesi sonrası adliyeye sevk edilen 17 yaşındaki M.G. hakkında tutuklama kararı çıktı.
M.G’nin savcılıkta verdiği ifadesinde, “Oyunu bırakınca gerçek hayatta oyunlar oynandığına dair rüyalar gördüm. Olay günü de aynı rüyaları gördüm. Uyandıktan sonra mutfaktan bıçak aldım ve dışarı çıktım. Dışarıda kafede oturanları gördüm bıçakla saldırdım” dediği görüldü.
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