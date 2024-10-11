Emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Açıkladı: “Mafya Yıllardır Köfteci Yusuf’a Çökmeye Çalışıyor”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinde domuz eti tespit edilmişti. Şirket ise iddiaları kesinlikle yalanlıyor ve olayların komplo olduğunu savunuyor. Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, mafya gruplarının yıllardır Köfteci Yusuf’a “çökmeye” çalıştığını ve başaramayınca domuz eti oyununu oynamaya başladığını iddia etti.