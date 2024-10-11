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Emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Açıkladı: “Mafya Yıllardır Köfteci Yusuf’a Çökmeye Çalışıyor”

Emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Açıkladı: “Mafya Yıllardır Köfteci Yusuf’a Çökmeye Çalışıyor”

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.10.2024 - 16:23

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinde domuz eti tespit edilmişti. Şirket ise iddiaları kesinlikle yalanlıyor ve olayların komplo olduğunu savunuyor. Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, mafya gruplarının yıllardır Köfteci Yusuf’a “çökmeye” çalıştığını ve başaramayınca domuz eti oyununu oynamaya başladığını iddia etti.

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Türkiye’de yüzlerce şubesi bulunan Köfteci Yusuf ile ilgili ürünlerinde domuz eti kullanıldığı iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Türkiye’de yüzlerce şubesi bulunan Köfteci Yusuf ile ilgili ürünlerinde domuz eti kullanıldığı iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Bakanlığın yaptığı testlerde bazı ürünlerde domuz eti tespit edilmişti. Şirket ise iddiaları kesinlikle yalanlıyor ve bakanlığı suçluyor.

Bakanlığın yaptığı testlerde bazı ürünlerde domuz eti tespit edilmişti. Şirket ise iddiaları kesinlikle yalanlıyor ve bakanlığı suçluyor.

Köfteci Yusuf ile ilgili mafya iddiaları da konuşuluyordu.

Köfteci Yusuf ile ilgili mafya iddiaları da konuşuluyordu.

Sedat Peker’in de adının karıştığı iddialarda, Köfteci Yusuf’a “çökmeye” çalışan 5 kişi yargılanıyordu. Peker ise iddiaları kabul etmiyor.

Sedat Peker’in de adının karıştığı iddialarda, Köfteci Yusuf’a “çökmeye” çalışan 5 kişi yargılanıyordu. Peker ise iddiaları kabul etmiyor.

Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan da Köfteci Yusuf ve mafya iddiaları hakkında paylaşımda bulundu.

Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan da Köfteci Yusuf ve mafya iddiaları hakkında paylaşımda bulundu.
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Arslan, yakın köylüsü olduğunu söylediği Köfteci Yusuf’a, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) mafyanın el koymaya çalıştığını ve dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın direktifiyle başarılı olamadıklarını söyledi.

Arslan, yakın köylüsü olduğunu söylediği Köfteci Yusuf’a, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) mafyanın el koymaya çalıştığını ve dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın direktifiyle başarılı olamadıklarını söyledi.

Emin Arslan’ın paylaşımı 👇

Emin Arslan’ın paylaşımı 👇
twitter.com

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