Nusret’ten Köfteci Yusuf’a Domuz Eti Göndermesi: "Sağlığınız Bizim İçin Çok Değerli"
Nusret’ten Köfteci Yusuf’a Domuz Eti Göndermesi: "Sağlığınız Bizim İçin Çok Değerli"
Domuz eti skandalıyla ülke gündemine oturan Köfteci Yusuf’a, Nusret’ten gönderme geldi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Nusret “Kalite hiçbir zaman pahalı değildir siz ve sağlığınız bizim için çok çok değerli ve önemli” dedi.
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Köfteci Yusuf’ta çıkan domuz eti sonrasında gıda sektöründe yaşanan skandallar tek tek gündeme geliyor.
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Gündeme oturan domuz eti skandalı sonrasında Köfteci Yusuf’tan videolu da bir açıklama gelmişti.
Dünyaca ünlü restoran sahibi Nusret’ten de Köfteci Yusuf’a bir gönderme videosu geldi.
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Nusret açıklamasına da “Kalite hiçbir zaman pahalı değildir siz ve sağlığınız bizim için çok çok değerli ve önemli” yazdı.
İşte Nusret'in videosu...
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