Nusret’ten Köfteci Yusuf’a Domuz Eti Göndermesi: "Sağlığınız Bizim İçin Çok Değerli"

Domuz eti skandalıyla ülke gündemine oturan Köfteci Yusuf’a, Nusret’ten gönderme geldi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Nusret “Kalite hiçbir zaman pahalı değildir siz ve sağlığınız bizim için çok çok değerli ve önemli” dedi.