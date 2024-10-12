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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlık Seçimi Sonuçlandı: Hidayet Türkoğlu Yeniden TBF Başkanlığına Seçildi!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlık Seçimi Sonuçlandı: Hidayet Türkoğlu Yeniden TBF Başkanlığına Seçildi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
12.10.2024 - 13:14

Hidayet Türkoğlu ve Efe Aydan, Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda TBF Başkanlığı için yarıştı. Seçimi kazanan Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi. 

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Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı için Hidayet Türkoğlu ve Efe Aydan yarıştı.

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı için Hidayet Türkoğlu ve Efe Aydan yarıştı.

Hidayet Türkoğlu, kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Efe Aydan 29 oy alırken, seçimde kullanılan 3 oy geçersiz sayıldı.

Hidayet Türkoğlu, kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Efe Aydan 29 oy alırken, seçimde kullanılan 3 oy geçersiz sayıldı.

26 Ekim 2016'dan bu yana görevini sürdüren Türkoğlu, girdiği üst üste 3. seçimi de kazanmış oldu.

26 Ekim 2016'dan bu yana görevini sürdüren Türkoğlu, girdiği üst üste 3. seçimi de kazanmış oldu.

Seçimden sonra konuşma yapan Hidayet Türkoğlu, kendisini ve ekibini yeniden başkan seçen camiaya teşekkürlerini iletti.

Seçimden sonra konuşma yapan Hidayet Türkoğlu, kendisini ve ekibini yeniden başkan seçen camiaya teşekkürlerini iletti.

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