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İspanyol Basınından Karadağ Maçında Performansıyla Adından Söz Ettiren Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler

İspanyol Basınından Karadağ Maçında Performansıyla Adından Söz Ettiren Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
12.10.2024 - 12:13

A Milli Takım dün akşam karşılaştığı Karadağ'ı 1-0 mağlup ederken, karşılaşmada gösterdiği performansla beğeni toplayan genç yıldız Arda Güler'e İspanyol basını övgüler yağdırdı.

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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi Grup 4'ün 3. haftasında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Samsun'da oynanan maçta A Millilerimiz, 69. dakikada İrfan Can'ın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi Grup 4'ün 3. haftasında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Samsun'da oynanan maçta A Millilerimiz, 69. dakikada İrfan Can'ın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçta en çok konuşulan anlardan biri de Arda Güler'in Bakic'e attığı muazzam çalımdı. 83 dakika sahada kalan milli yıldızın gösterdiği performansa İspanyol basını da kayıtsız kalmadı.

Maçta en çok konuşulan anlardan biri de Arda Güler'in Bakic'e attığı muazzam çalımdı. 83 dakika sahada kalan milli yıldızın gösterdiği performansa İspanyol basını da kayıtsız kalmadı.

İşte, İspanyol basınının Arda Güler'in performansı için attığı manşetler👇

Marca

Marca

''Arda Güler'in Türkiye'si Prosinecki duvarını yıkıyor. Maç, Arda Güler'in liderliğinde baştan sona bir monolog halinde geçti.''

Revelo

Revelo

''Arda Güler, Karadağ karşısında parladı. Real Madridli oyuncunun Türkiye galibiyetinde muhteşem hareketleri vardı.''

AS

AS

'Arda Güler, rakibini gözlerini ovuşturmak zorunda bırakacak bir manevrayla yok ediyor. Türk oyuncu, fantastik bir dribbling yaparak maçın en göz kamaştırıcı hareketine imza attı. Her oynadığında büyülü işler yapıyor.'

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Mundo Deportivo

Mundo Deportivo

'Türkiye'nin galibiyetinde parlayan Arda Güler bireysel hareketleriyle gösteriş yaptı.'

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