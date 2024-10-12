İspanyol Basınından Karadağ Maçında Performansıyla Adından Söz Ettiren Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler
İspanyol Basınından Karadağ Maçında Performansıyla Adından Söz Ettiren Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler
A Milli Takım dün akşam karşılaştığı Karadağ'ı 1-0 mağlup ederken, karşılaşmada gösterdiği performansla beğeni toplayan genç yıldız Arda Güler'e İspanyol basını övgüler yağdırdı.
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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi Grup 4'ün 3. haftasında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Samsun'da oynanan maçta A Millilerimiz, 69. dakikada İrfan Can'ın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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Maçta en çok konuşulan anlardan biri de Arda Güler'in Bakic'e attığı muazzam çalımdı. 83 dakika sahada kalan milli yıldızın gösterdiği performansa İspanyol basını da kayıtsız kalmadı.
Marca
Revelo
AS
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Mundo Deportivo
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