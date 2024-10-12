Okan Buruk'tan Mourinho ve Fenerbahçe Açıklaması Geldi: "O Fotoğraf Denk Geldi"
Okan Buruk'tan Mourinho ve Fenerbahçe Açıklaması Geldi: "O Fotoğraf Denk Geldi"
Okan Buruk, TV100 ekranlarında soruları yanıtladı. Ümit Karan'ın Mourinho ile ilgili sorduğu soruyu yanıtlayan Okan Buruk, sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafla ilgili de açıklama yaptı.
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TV100 ekranlarında soruları yanıtlayan Okan Buruk hem takımı hem lig hem de gündemle ilgili soruları yanıtladı.
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Mourinho ile çekilen fotoğrafına "O fotoğraf sadece denk gelmiş" dedi. Ümit Karan'ın derbi için "Aynı zamanda Mourinho - Okan Buruk derbisiydi" sözüne de cevap verdi.
Okan Buruk, "Rakibin teknik direktörüne bakarak hazırlanmazsınız maça, kendi takımımıza odaklanıyoruz. Bu derbi zaten çok önemli bir derbi" dedi.
Buruk, "Tabi rakibin hocasının dünya çapında hoca olması çok güzel, hepimiz için motivasyon. Şampiyonluğu maçı ona karşı kazanmak büyük bir motivasyon" dedi.
Kadıköy'de Mourinho'ya karşı kazanmasına da değinen Okan Buruk, "İşin en üstü, en nirvana kısmı Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmek, kulübede kim olursa olsun bu başka bir şey" dedi.
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