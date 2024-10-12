Galatasaray'da Tartışmalı Geçen Yıllık Olağan Genel Kurulda "İbra" Kararı Çıktı
Galatasaray'da Tartışmalı Geçen Yıllık Olağan Genel Kurulda "İbra" Kararı Çıktı
Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Dursun Aydın Özbek başkanlığındaki 91. Yönetim Kurulu oy çokluğuyla ibra edildi.
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Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yönetim kurulunun 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.
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Genel kurul toplantısında, 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunulurken zaman zaman tartışmalar da yaşandı.
Yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edilirken, genel kurulda ayrıca denetim kurulu için yapılan oylamada da oy çokluğuyla ibra kararı alındı.
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