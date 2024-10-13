Yeni Malatyaspor'un Kongresinde Yumruklu Kavga Çıktı: 3 Kişi Gözaltına Alındı
Yeni Malatyaspor'un Kongresinde Yumruklu Kavga Çıktı: 3 Kişi Gözaltına Alındı
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Altyapı oyuncularıyla mücadele eden ve eksi üç puanla ligin son basamağındaki Yeni Malatyaspor'da olağanüstü seçimli genel kurula gidildi.
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Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen genel kurulda, mevcut Başkan Adil Gevrek yeniden aday olmazken, Ahmet Özköse, Şahin Altıntok ve Ümit Bayram kulüp başkanlığına aday oldu.
Seçim öncesi tüzük değişikliğinin onaylandığı genel kurulda söz alan mevcut başkan Adil Gevrek'in konuşması sırasında bir delegenin araya girmesinin ardından ortam bir anda gerildi.
Başkan Gevrek, kendisine laf söyleyen delegelerin üzerine yürümek isterken, salonda bulunan Adil Gevrek taraftarları ise yumruklarla o delegeye saldırmaya başladı. Polis ekipleri, üç şahsı gözaltına aldı.
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futbolun gerçek yüzü futbol taraftarlarının kalitesi
aferin aferin👏👏