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Yeni Malatyaspor'un Kongresinde Yumruklu Kavga Çıktı: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Yeni Malatyaspor'un Kongresinde Yumruklu Kavga Çıktı: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 14:40

1. Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor’un olağanüstü seçimli genel kurulunda gergin anlar yaşandı. Mevcut Başkan Adil Gevrek konuşurken yaşanan tartışma sonrası yumruklu kavga çıktı, dışarıda da taraftar gruplarının olaylara müdahil olması ile 3 kişi gözaltına alındı.

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Altyapı oyuncularıyla mücadele eden ve eksi üç puanla ligin son basamağındaki Yeni Malatyaspor'da olağanüstü seçimli genel kurula gidildi.

Altyapı oyuncularıyla mücadele eden ve eksi üç puanla ligin son basamağındaki Yeni Malatyaspor'da olağanüstü seçimli genel kurula gidildi.

Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen genel kurulda, mevcut Başkan Adil Gevrek yeniden aday olmazken, Ahmet Özköse, Şahin Altıntok ve Ümit Bayram kulüp başkanlığına aday oldu.

Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen genel kurulda, mevcut Başkan Adil Gevrek yeniden aday olmazken, Ahmet Özköse, Şahin Altıntok ve Ümit Bayram kulüp başkanlığına aday oldu.

Seçim öncesi tüzük değişikliğinin onaylandığı genel kurulda söz alan mevcut başkan Adil Gevrek'in konuşması sırasında bir delegenin araya girmesinin ardından ortam bir anda gerildi.

Seçim öncesi tüzük değişikliğinin onaylandığı genel kurulda söz alan mevcut başkan Adil Gevrek'in konuşması sırasında bir delegenin araya girmesinin ardından ortam bir anda gerildi.

Başkan Gevrek, kendisine laf söyleyen delegelerin üzerine yürümek isterken, salonda bulunan Adil Gevrek taraftarları ise yumruklarla o delegeye saldırmaya başladı. Polis ekipleri, üç şahsı gözaltına aldı.

Başkan Gevrek, kendisine laf söyleyen delegelerin üzerine yürümek isterken, salonda bulunan Adil Gevrek taraftarları ise yumruklarla o delegeye saldırmaya başladı. Polis ekipleri, üç şahsı gözaltına aldı.

İşte o anlar 👇(Sercan Erduran)

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Osman Elmallı

futbolun gerçek yüzü futbol taraftarlarının kalitesi

nevertheless

aferin aferin👏👏