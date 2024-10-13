Yeni Malatyaspor'un Kongresinde Yumruklu Kavga Çıktı: 3 Kişi Gözaltına Alındı

1. Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor’un olağanüstü seçimli genel kurulunda gergin anlar yaşandı. Mevcut Başkan Adil Gevrek konuşurken yaşanan tartışma sonrası yumruklu kavga çıktı, dışarıda da taraftar gruplarının olaylara müdahil olması ile 3 kişi gözaltına alındı.