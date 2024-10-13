Duygusal mı Baktılar? Milliler Dünya Futbolunun Öne Çıkan İsimlerini Sıraladı

İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, son dönemde sosyal medyada viral olan futbolcuları sıralama akımına katıldı. Milli oyuncular, Ronaldo'yu listenin zirvesine yerleştirirken Manchster City'nin yıldızı De Bruyne sona kaldı.