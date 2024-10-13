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Duygusal mı Baktılar? Milliler Dünya Futbolunun Öne Çıkan İsimlerini Sıraladı

Duygusal mı Baktılar? Milliler Dünya Futbolunun Öne Çıkan İsimlerini Sıraladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 13:36

İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, son dönemde sosyal medyada viral olan futbolcuları sıralama akımına katıldı. Milli oyuncular, Ronaldo'yu listenin zirvesine yerleştirirken Manchster City'nin yıldızı De Bruyne sona kaldı.

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Karadağ'ı tek golle geçmiştik.

Karadağ'ı tek golle geçmiştik.

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup üçüncü maçında KaradağSamsun'da 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Üç puanı getiren gol, İrfan Can Kahveci'den gelmişti.

Kamptan yapılan paylaşım, dikkat çekti.

Kamptan yapılan paylaşım, dikkat çekti.

Ay-yıldızlı ekibimizde İzlanda maçının hazırlıkları sürerken sosyal medyada İrfan Can Kahveci, Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'nun futbolcuları başarılarına göre sıraladığı paylaşım, büyük ilgi gördü. 👇

İzlanda - Türkiye maçı ne zaman?

İzlanda - Türkiye maçı ne zaman?
cdnuploads.aa.com.tr

14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak İzlanda-Türkiye maçı, TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

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