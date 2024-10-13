Duygusal mı Baktılar? Milliler Dünya Futbolunun Öne Çıkan İsimlerini Sıraladı
Duygusal mı Baktılar? Milliler Dünya Futbolunun Öne Çıkan İsimlerini Sıraladı
İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, son dönemde sosyal medyada viral olan futbolcuları sıralama akımına katıldı. Milli oyuncular, Ronaldo'yu listenin zirvesine yerleştirirken Manchster City'nin yıldızı De Bruyne sona kaldı.
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Karadağ'ı tek golle geçmiştik.
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Kamptan yapılan paylaşım, dikkat çekti.
İzlanda - Türkiye maçı ne zaman?
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