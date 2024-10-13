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Gebze'deki Toplu Hayvan Ölümleri Sonrası Bir Skandal da AK Partili Ümraniye Belediyesi'nden!

Gebze'deki Toplu Hayvan Ölümleri Sonrası Bir Skandal da AK Partili Ümraniye Belediyesi'nden!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.10.2024 - 19:01

Gebze'deki katliam haberleri sonrası Ümraniye Belediyesi'nin Hekimbaşı Hayvan Barınağı'ndaki kötü şartlar ve ölü hayvanlar da büyük tepki yarattı. 

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Kocaeli'deki AK Partili Gebze Belediyesi’ne ait bakım evinde aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu hayvan ölümleri Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.

Kocaeli'deki AK Partili Gebze Belediyesi’ne ait bakım evinde aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu hayvan ölümleri Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.

Daha Gebze'deki katliamın acıları dinmeden İstanbul'daki Ümraniye Belediyesi'nin Hekimbaşı Hayvan Barınağı'ndaki görüntüler şok etkisi yarattı.

Daha Gebze'deki katliamın acıları dinmeden İstanbul'daki Ümraniye Belediyesi'nin Hekimbaşı Hayvan Barınağı'ndaki görüntüler şok etkisi yarattı.

Barınakta yavru kedilerin öldüğü, köpeklerin dışkı, idrar ve korku içinde yaşadıkları görüldü.

Barınakta yavru kedilerin öldüğü, köpeklerin dışkı, idrar ve korku içinde yaşadıkları görüldü.

Yavru kedilerin soğuktan ölen kedilerin üstünde yatar halde olduğu fotoğraflar yürek burktu.

Yavru kedilerin soğuktan ölen kedilerin üstünde yatar halde olduğu fotoğraflar yürek burktu.

Barınakta ayrıca tarihi geçmiş mamalar olduğu fotoğraflara yansıdı. Hayvanseverlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Barınaktan çıkarılmaya çalışılan hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Barınakta ayrıca tarihi geçmiş mamalar olduğu fotoğraflara yansıdı. Hayvanseverlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Barınaktan çıkarılmaya çalışılan hayvanseverler duruma tepki gösterdi.
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Yaşanan katliama ilişkin açıklama yapan Seren Serengil, paylaşımında şunları söyledi: 👇

Yaşanan katliama ilişkin açıklama yapan Seren Serengil, paylaşımında şunları söyledi: 👇

'Burası da Ümraniye Belediyesi, AKP'ye ait. Yine burada da katliam var. Bu barınağı da boşaltıyoruz. Sakın hayvanları yok etmeyin, hepsinin kaydı var. Yarın gelip alacağız. Tüm gruplar, gönüllüler yönlenelim...'

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