Gebze'deki Toplu Hayvan Ölümleri Sonrası Bir Skandal da AK Partili Ümraniye Belediyesi'nden!
Gebze'deki Toplu Hayvan Ölümleri Sonrası Bir Skandal da AK Partili Ümraniye Belediyesi'nden!
Gebze'deki katliam haberleri sonrası Ümraniye Belediyesi'nin Hekimbaşı Hayvan Barınağı'ndaki kötü şartlar ve ölü hayvanlar da büyük tepki yarattı.
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Kocaeli'deki AK Partili Gebze Belediyesi’ne ait bakım evinde aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu hayvan ölümleri Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Daha Gebze'deki katliamın acıları dinmeden İstanbul'daki Ümraniye Belediyesi'nin Hekimbaşı Hayvan Barınağı'ndaki görüntüler şok etkisi yarattı.
Barınakta yavru kedilerin öldüğü, köpeklerin dışkı, idrar ve korku içinde yaşadıkları görüldü.
Yavru kedilerin soğuktan ölen kedilerin üstünde yatar halde olduğu fotoğraflar yürek burktu.
Barınakta ayrıca tarihi geçmiş mamalar olduğu fotoğraflara yansıdı. Hayvanseverlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Barınaktan çıkarılmaya çalışılan hayvanseverler duruma tepki gösterdi.
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Yaşanan katliama ilişkin açıklama yapan Seren Serengil, paylaşımında şunları söyledi: 👇
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