Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Yapay Zeka Şampiyonlar Ligi Kazanacak Takımları Tahmin Etti: İki Türk Takımı Listede

Yapay Zeka Şampiyonlar Ligi Kazanacak Takımları Tahmin Etti: İki Türk Takımı Listede

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
13.10.2024 - 19:09

Yapay Zeka gelecekte Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımları belirledi. Listeye göre iki Türk takımı da bu sevinci yaşayacak ancak bunun için süre hayli uzun.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yapay zeka, 2103 yılına kadar UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürecek takımlar hakkında tahminde bulundu. Listede iki Türk takımının da yer aldığı görüldü.

Yapay zeka, 2103 yılına kadar UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürecek takımlar hakkında tahminde bulundu. Listede iki Türk takımının da yer aldığı görüldü.

2103'e kadar yapılan tahminlerde Türk futbol severleri de yakından ilgilendiren iki tahmin bulunuyor ancak bunun için bir hayli süre beklemek gerekecek.

2103'e kadar yapılan tahminlerde Türk futbol severleri de yakından ilgilendiren iki tahmin bulunuyor ancak bunun için bir hayli süre beklemek gerekecek.

Yapay zekanın tahminine göre kazanması tahmin edilen iki takım Beşiktaş ve Galatasaray oldu. Beşiktaş, 2090 yılında; Galatasaray ise 2091 yılında ülkemize bu sevinci yaşatacak.

Yapay zekanın tahminine göre kazanması tahmin edilen iki takım Beşiktaş ve Galatasaray oldu. Beşiktaş, 2090 yılında; Galatasaray ise 2091 yılında ülkemize bu sevinci yaşatacak.

Yapay zekanın tahminlerinin tamamı ise şu şekilde oldu:

Yapay zekanın tahminlerinin tamamı ise şu şekilde oldu:

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın