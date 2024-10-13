Yapay Zeka Şampiyonlar Ligi Kazanacak Takımları Tahmin Etti: İki Türk Takımı Listede
Yapay Zeka Şampiyonlar Ligi Kazanacak Takımları Tahmin Etti: İki Türk Takımı Listede
Yapay Zeka gelecekte Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımları belirledi. Listeye göre iki Türk takımı da bu sevinci yaşayacak ancak bunun için süre hayli uzun.
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Yapay zeka, 2103 yılına kadar UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürecek takımlar hakkında tahminde bulundu. Listede iki Türk takımının da yer aldığı görüldü.
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2103'e kadar yapılan tahminlerde Türk futbol severleri de yakından ilgilendiren iki tahmin bulunuyor ancak bunun için bir hayli süre beklemek gerekecek.
Yapay zekanın tahminine göre kazanması tahmin edilen iki takım Beşiktaş ve Galatasaray oldu. Beşiktaş, 2090 yılında; Galatasaray ise 2091 yılında ülkemize bu sevinci yaşatacak.
Yapay zekanın tahminlerinin tamamı ise şu şekilde oldu:
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