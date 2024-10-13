Rize'deki Açılış AK Parti'yi Karıştırmıştı, Katılanlar Disipline Sevk Edildi
Rize'deki Açılış AK Parti'yi Karıştırmıştı, Katılanlar Disipline Sevk Edildi
AK Parti, Rize'deki boykot listesinde yer alan bir restoranın açılışına katılan isimler için harekete geçti. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açılışa katılan tüm isimlerin disipline sevk edildiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazze'de yaşanan soykırım sebebiyle İsrail'e destek verdiği iddia edilen boykot listesindeki firmanın Rize'deki açılışına AK Parti Rize Teşkilatı neredeyse tam kadro katılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tepki çeken açılış görüntülerinin ardından AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in yaptığı açıklamada "Bizi eleştirenler Yahudi uşağı, İsrail uşağı" demişti.
Açılışla ilgili AK Parti içinde de rahatsızlık yaşandığı belirtilirken bugün Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açılışa katılan isimlerin hepsinin disipline sevk edildiğini duyurdu.
AK Partili İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, "Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım" diyerek kendini savunurken Ömer Çelik, "Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın