Oğuzhan Uğur, Mustafa Destici'ye Kızına Torpil Yaptığı İddiasının Sorulduğu Videoyla Gönderme Yaptı!

Savunma sanayiine destek için vatandaşın kredi kartlarından alınacak 750 TL'lik vergiye destek açıklaması yapan Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici, '100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim, vermezsen sonun Suriye gibi olur.' sözleriyle tepki çekmişti. Oğuzhan Uğur, Destici'ye kendi sözleriyle gönderme yaptı.