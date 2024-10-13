Oğuzhan Uğur, Mustafa Destici'ye Kızına Torpil Yaptığı İddiasının Sorulduğu Videoyla Gönderme Yaptı!
Oğuzhan Uğur, Mustafa Destici'ye Kızına Torpil Yaptığı İddiasının Sorulduğu Videoyla Gönderme Yaptı!
Savunma sanayiine destek için vatandaşın kredi kartlarından alınacak 750 TL'lik vergiye destek açıklaması yapan Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici, '100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim, vermezsen sonun Suriye gibi olur.' sözleriyle tepki çekmişti. Oğuzhan Uğur, Destici'ye kendi sözleriyle gönderme yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kredi kartı limiti 100 bin TL'yi aşan kullanıcılardan savunma sanayii için 750 TL'lik vergi alınacağına dair yapılan açıklamanın ardından pek çok vatandaş kredi kartı limitlerini 99 bin TL'ye çekmeye başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tartışma yaratan vergiye karşı çıkanlara ise, Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici sert açıklamalarda bulunmuştu.
Bu vergiyi vatandaşların ödemeyi reddetmesi halinde Türkiye’nin sonunun Suriye, Irak, Filistin gibi olacağını iddia eden Destici, "Mehmetçik canını veriyor, polis kanını veriyor, güvenlik korucusu ailesini veriyor. Sen 750 lira vermişsin çok mu?" demişti.
Destici ayrıca, ""100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim, vermezsen sonun Suriye gibi olur. "Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına ihtiyacı yok. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, demlenmeye devam etsin. 100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM'lidir, Yunandır, Ermenidir." açıklamasında bulunmuştu.
Bu sözlerin ardından Oğuzhan Uğur, Destici'nin TV100 ekranlarında Kübra Par'ın sorularına verdiği yanıtı paylaşarak sözlerine yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğuzhan Uğur'un paylaşımında Kübra Par'ın Destici'ye, "Siz yılların siyasetçisisiniz, bir partinin genel başkanısınız. Eğer sizin gibi 600 milletvekili çocuklarını 'Mecliste çalışsın, milli iradenin yeridir, tecrübe kazansın' diye işe sokacak olursa, bu vatanın evlatları nasıl iş bulacak? Eğer sizin kızınız babası bir genel başkan ve bir milletvekiliyken mecliste işe sokuyorsa, biz bu ülkedeki 3 milyon işsiz gence kendi liyakatlariyle iş bulacaklarına nasıl ikna edebiliriz?" sorusu yer alıyor.
Mustafa Destici'nin kızı Ela Naz Destici'nin TBMM'de işe girmesinin ardından Destici'nin torpil yaptığına dair iddialar konuşulmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın