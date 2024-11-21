Eski İlişkinin İzlerini Geride Bıraktın Mı?

Eski ilişkinin izleri senin için hala çok taze. Zihninde geçmişe dair birçok anı var ve bu anılar hayatını etkiliyor. Eski partnerini unutmak ve yoluna devam etmek için zaman zaman zorlandığını hissediyorsun. Duygusal olarak tamamen toparlanmış olmayabilirsin bu da seni yeni ilişkilere karşı temkinli hale getiriyor. Kendine biraz daha zaman tanımalı ve bu süreçte duygusal destek aramaktan çekinmemelisin.