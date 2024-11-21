Eski İlişkinin İzlerini Geride Bıraktın Mı?
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Eski İlişkinin İzlerini Geride Bıraktın Mı?
İlişkin bitti, üzerinden uzun zaman geçti. Peki ya izleri silindi mi? Merak ediyorsan seni testimize alalım!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Eski partnerinin ismi aklına geldiğinde nasıl hissediyorsun?
3. Onunla olan anıların hatırlanmasını ne sıklıkta engelliyorsun?
4. Eski ilişkin hakkında başkalarıyla konuşurken nasıl hissediyorsun?
5. Ondan bir mesaj alırsan tepkin ne olur?
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