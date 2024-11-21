onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Eski İlişkinin İzlerini Geride Bıraktın Mı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

etiket Eski İlişkinin İzlerini Geride Bıraktın Mı?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 23:01

İlişkin bitti, üzerinden uzun zaman geçti. Peki ya izleri silindi mi? Merak ediyorsan seni testimize alalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Eski partnerinin ismi aklına geldiğinde nasıl hissediyorsun?

3. Onunla olan anıların hatırlanmasını ne sıklıkta engelliyorsun?

4. Eski ilişkin hakkında başkalarıyla konuşurken nasıl hissediyorsun?

5. Ondan bir mesaj alırsan tepkin ne olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Onunla geçirdiğin zamanı hatırlarken hangi duyguyu hissediyorsun peki?

7. Eski ilişkine ait eşyaları ne sıklıkta saklıyorsun?

8. Onunla olan son görüşmenizin detaylarını hatırlarken ne hissediyorsun?

Geçmişi geride bırakmış, yeni başlangıçlara hazırsın!

Eski ilişkinin izlerini tamamen geride bırakmış gibisin ve artık geleceğe odaklanıyorsun. Geçmişteki deneyimlerin seni güçlendirmiş ve olgunlaştırmış. Eski partnerinle olan anılarını olumlu bir şekilde hatırlayabiliyorsun ama artık bu anıların hayatını yönlendirmesine izin vermiyorsun. Yeni deneyimlere ve ilişkilere açıksın, geçmişin seni engellemesine izin vermiyorsun. Hayatında yeni bir sayfa açmışsın ve bu enerjiyle ilerliyorsun. Durma devam et!

Geçmişi kabullenmişsin ama tam olarak geride bırakamamışsın!

Geçmişinle barışık görünüyorsun ama zaman zaman eski ilişkinin gölgesi hala peşini bırakmıyor. Eski partnerinle olan anıların seni bazen nostaljik, bazen ise hüzünlü hissettiriyor. Bu durum, yeni bir ilişkiye tamamen açık olmanı engelliyor. Ancak geçmişi kabullenmiş olman duygusal iyileşme yolunda önemli bir adım attığını gösteriyor. Belki de biraz daha zamana ihtiyacın var; eskiyi geride bırakıp yeniye adım atmak için doğru zamanı bekliyorsun.

Geçmişin izleri hala taze!

Geçmişin izleri hala taze!

Eski ilişkinin izleri senin için hala çok taze. Zihninde geçmişe dair birçok anı var ve bu anılar hayatını etkiliyor. Eski partnerini unutmak ve yoluna devam etmek için zaman zaman zorlandığını hissediyorsun. Duygusal olarak tamamen toparlanmış olmayabilirsin  bu da seni yeni ilişkilere karşı temkinli hale getiriyor. Kendine biraz daha zaman tanımalı ve bu süreçte duygusal destek aramaktan çekinmemelisin.

Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın