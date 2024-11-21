Ürünlerin Üzerindeki Son Kullanma Tarihi Nasıl Belirleniyor?

Son kullanma tarihi, ürünlerin ne kadar süre boyunca güvenle kullanılabileceğini gösteren kritik bir bilgidir. Üreticiler, ürünün içeriği, üretim süreçleri ve saklama koşullarını dikkate alarak bu tarihi belirler. Gıda, ilaç ve kozmetik ürünlerinde yapılan testler, ürünlerin ne zaman bozulmaya başlayacağına dair önemli ipuçları verir. Son kullanma tarihi, yalnızca ürünün kalitesini değil, aynı zamanda güvenliğini de korur. Peki milyonlarca yürek, tek bir soru: Son kullanma tarihleri (SKT) nasıl belirleniyor?

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