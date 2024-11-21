onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Alışveriş Uygulamasında Satıcıya Sorduğu Gereksiz Soruyla Uzun Uzun Hayatı Sorgulatan Tüketici

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Alışveriş Uygulamasında Satıcıya Sorduğu Gereksiz Soruyla Uzun Uzun Hayatı Sorgulatan Tüketici

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 18:22

Alışveriş platformunda zaman zaman ilginç tüketicilerle karşılaşmak mümkün. Karşılaştığımız diyaloglar her ne kadar yüzümüzü güldürse de hayatı da sorgulatıyor. Bu sefer de başka bir kullanıcı, satıcıya sorduğu pek bi' gereksiz soruyla adeta dumur etti. Kullanıcının onaylanma ihtiyacı hepimize bir yerden tanıdık geldi. Buyrun, beraber bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bazen alışveriş platformlarında birbirinden ilginç yorumlar ve diyaloglar görmeniz mümkün. Bu diyalogları görenler de adeta "Biz ne okuduk şimdi?" demekten kendini alıkoyamıyor.

Bazen alışveriş platformlarında birbirinden ilginç yorumlar ve diyaloglar görmeniz mümkün. Bu diyalogları görenler de adeta "Biz ne okuduk şimdi?" demekten kendini alıkoyamıyor.

Bu sefer de satıcıya "Alayım mı sizce?" diye soran tüketici herkesin ayarlarıyla oynadı.

Bu sefer de satıcıya "Alayım mı sizce?" diye soran tüketici herkesin ayarlarıyla oynadı.

"Nasıl bir cevap bekliyordu acaba?" diye sordurtan tüketiciye yorumlar gecikmedi.

"Nasıl bir cevap bekliyordu acaba?" diye sordurtan tüketiciye yorumlar gecikmedi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Haydi yorumlara!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın