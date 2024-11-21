Alışveriş Uygulamasında Satıcıya Sorduğu Gereksiz Soruyla Uzun Uzun Hayatı Sorgulatan Tüketici

Alışveriş platformunda zaman zaman ilginç tüketicilerle karşılaşmak mümkün. Karşılaştığımız diyaloglar her ne kadar yüzümüzü güldürse de hayatı da sorgulatıyor. Bu sefer de başka bir kullanıcı, satıcıya sorduğu pek bi' gereksiz soruyla adeta dumur etti. Kullanıcının onaylanma ihtiyacı hepimize bir yerden tanıdık geldi. Buyrun, beraber bakalım...