Alışveriş Uygulamasında Satıcıya Sorduğu Gereksiz Soruyla Uzun Uzun Hayatı Sorgulatan Tüketici
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Alışveriş Uygulamasında Satıcıya Sorduğu Gereksiz Soruyla Uzun Uzun Hayatı Sorgulatan Tüketici
Alışveriş platformunda zaman zaman ilginç tüketicilerle karşılaşmak mümkün. Karşılaştığımız diyaloglar her ne kadar yüzümüzü güldürse de hayatı da sorgulatıyor. Bu sefer de başka bir kullanıcı, satıcıya sorduğu pek bi' gereksiz soruyla adeta dumur etti. Kullanıcının onaylanma ihtiyacı hepimize bir yerden tanıdık geldi. Buyrun, beraber bakalım...
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Bazen alışveriş platformlarında birbirinden ilginç yorumlar ve diyaloglar görmeniz mümkün. Bu diyalogları görenler de adeta "Biz ne okuduk şimdi?" demekten kendini alıkoyamıyor.
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Bu sefer de satıcıya "Alayım mı sizce?" diye soran tüketici herkesin ayarlarıyla oynadı.
"Nasıl bir cevap bekliyordu acaba?" diye sordurtan tüketiciye yorumlar gecikmedi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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