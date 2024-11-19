Öpüşmek İçin Evlenmeyi Bekleyen Muhafazakar Çiftin Akıllara Durgunluk Veren İlişkisi
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Öpüşmek İçin Evlenmeyi Bekleyen Muhafazakar Çiftin Akıllara Durgunluk Veren İlişkisi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/316...
Günümüzde birbirinden farklı evlilik dinamikleri görebilmek mümkün. Tabii ki herkesin evliliğine ve görüşlerine saygı duymak önemli. Drew ve Kaytlin çiftinin ilişkisi ise akıllara durgunluk veren cinsten desek abartmayız. İki sene boyunca sevgili olarak birliktelik yaşayan çift, evliliğe kadar birbirlerinin fiziksel sınırlarını koruduğunu dile getiriyor. Öpüşmek için de evliliği bekleyen çiftin açıklamaları ise okuyanları adeta dumur eden cinsten. Gelin o ilişkinin detaylarına beraber bakalım...
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Uzun ilişkilerde öpüşmek yakınlaşmanın aslında ilk adımı. İki tarafın da birbirine çekim hissettiği bir senaryoda öpüşmek son derece doğal.
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Fakat Drew ve Kaytlin çiftinin ilişkisi bunun tam aksini kanıtlayacak nitelikte. Çünkü ikili, evlenene kadar öpüşmemişler bile.
"Yüzükleri takana kadar öpüşmek zorunda değiliz" diyen çift, görenlere günümüz ilişki dinamiklerini sorgulatıyor desek abartmayız.
İki yıldır sevgili olmalarına rağmen öpüşmediklerini dile getiren çift, bu konuyu Hristiyan dininin bazı nedenlerine bağlıyorlar.
People'a verdiği demeçte Kaytlin, "Drew ile ilk çıkmaya başladığımızda onunla evlilik amacıyla konuşuyordum. İlk öpücük için de onun evlenmeyi bekledim." ifadelerini kullanıyor.
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"Drew ile konuştuğumda o da benimle aynı fikirdeydi. İkimiz de fiziksel sınırlarımızı koruduk ve her şeyi çabucak tüketmedik. O da bu fikre saygı duydu" diyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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