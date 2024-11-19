Öğretmenler Günü'nde Hediye İstemediğini Söyleyen Öğretmenin Mütevazı Mesajı İçinizi Isıtacak

Öğretmenler Günü'nde hediye almak her ne kadar sıradan bir gelenek gibi görünse de aslında öğrenciler arasında rekabete sebep oluyor. Günümüz ekonomik şartlarında ise bir kesim için hediye almak 'lüks' olabiliyor. Öyle ki bir öğretmenin bu durumu göz önüne alarak veli grubuna hediye istemediğini söylemesi herkesin içini ısıttı. 'Kaldı mı böyle öğretmenler?' diye sorduran o mesaj ise sosyal medyada gündem oldu. Gelin o mesaja ve gelen yorumlara hep beraber bakalım...