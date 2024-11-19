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Öğretmenler Günü'nde Hediye İstemediğini Söyleyen Öğretmenin Mütevazı Mesajı İçinizi Isıtacak

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Öğretmenler Günü'nde Hediye İstemediğini Söyleyen Öğretmenin Mütevazı Mesajı İçinizi Isıtacak

Öğretmen
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 21:36

Öğretmenler Günü'nde hediye almak her ne kadar sıradan bir gelenek gibi görünse de aslında öğrenciler arasında rekabete sebep oluyor. Günümüz ekonomik şartlarında ise bir kesim için hediye almak 'lüks' olabiliyor. Öyle ki bir öğretmenin bu durumu göz önüne alarak veli grubuna hediye istemediğini söylemesi herkesin içini ısıttı. 'Kaldı mı böyle öğretmenler?' diye sorduran o mesaj ise sosyal medyada gündem oldu. Gelin o mesaja ve gelen yorumlara hep beraber bakalım...

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Malumunuz 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm öğretmenlerimizin bu gününü kutlarken her sene olduğu gibi bu sene de bir konu gündeme geldi.

Malumunuz 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm öğretmenlerimizin bu gününü kutlarken her sene olduğu gibi bu sene de bir konu gündeme geldi.

O da hediye konusu. Günümüz ekonomik şartlarında hediye alabilmek zaman zaman bir kesimi zorlayabiliyor.

O da hediye konusu. Günümüz ekonomik şartlarında hediye alabilmek zaman zaman bir kesimi zorlayabiliyor.

Öyle olacak ki, bir öğretmenin veli grubuna yazdığı hediye konusundaki düşünceli notu hem içimizi burktu hem de ısıttı.

Öyle olacak ki, bir öğretmenin veli grubuna yazdığı hediye konusundaki düşünceli notu hem içimizi burktu hem de ısıttı.

Öğretmen sosyal medyada takdir topladı. Gelen yorumlardan bazılarına buyurun hep beraber bakalım...

Öğretmen sosyal medyada takdir topladı. Gelen yorumlardan bazılarına buyurun hep beraber bakalım...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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