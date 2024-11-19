Sabaha Karşı 5'te İstemsizce Uyanan Kişilerin "Koruyucu" Olduğunu Söyleyen Danışman, Tartışma Yarattı!

Danışman kimliğiyle tanınan Sinan Dizman, kendi X hesabında sabah 5 gibi erken saatlerde uyanan kişilerin enerjilerinin ve sezgilerinin güçlü olduğunu iddia ederek dikkat çekti. Dizman’a göre bu durum, bireylerin bilinçaltı ve spiritüel yönleriyle bağlantılı. Özellikle geceleri sık sık uyanan birçok insan, bunun nedenini anlamaya çalışırken Dizman'ın bu iddiası kısa zamanda gündem oldu. Peki, gerçekten böyle bir bağlantı olabilir mi? Gelin detaylara hep beraber bakalım...