onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sabaha Karşı 5'te İstemsizce Uyanan Kişilerin "Koruyucu" Olduğunu Söyleyen Danışman, Tartışma Yarattı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Sabaha Karşı 5'te İstemsizce Uyanan Kişilerin "Koruyucu" Olduğunu Söyleyen Danışman, Tartışma Yarattı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 20:06

Danışman kimliğiyle tanınan Sinan Dizman, kendi X hesabında sabah 5 gibi erken saatlerde uyanan kişilerin enerjilerinin ve sezgilerinin güçlü olduğunu iddia ederek dikkat çekti. Dizman’a göre bu durum, bireylerin bilinçaltı ve spiritüel yönleriyle bağlantılı. Özellikle geceleri sık sık uyanan birçok insan, bunun nedenini anlamaya çalışırken Dizman'ın bu iddiası kısa zamanda gündem oldu. Peki, gerçekten böyle bir bağlantı olabilir mi? Gelin detaylara hep beraber bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aranızda geceleri sık sık uyananlar vardır. Bunun sebebi birçok kişi tarafından sık sık merak ediliyor.

Bazıları bu durumu metafiziksel durumlara bağlarken bir kısım da bilimsel yaklaşıyor.

Danışman kimliğiyle bilinen Sinan Dizman isimli bir kullanıcı da sabaha karşı 5 gibi uyananların genellikle enerjilerinin ve sezgilerinin güçlü olduğunu bu şekilde iddia etti.👇

Danışman kimliğiyle bilinen Sinan Dizman isimli bir kullanıcı da sabaha karşı 5 gibi uyananların genellikle enerjilerinin ve sezgilerinin güçlü olduğunu bu şekilde iddia etti.👇
twitter.com

Birçok kullanıcı da bu görüşe birbirinden farklı yorumlar yaptı. İşte o yorumlardan bazıları👇

Birçok kullanıcı da bu görüşe birbirinden farklı yorumlar yaptı. İşte o yorumlardan bazıları👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın