Sabaha Karşı 5'te İstemsizce Uyanan Kişilerin "Koruyucu" Olduğunu Söyleyen Danışman, Tartışma Yarattı!
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Sabaha Karşı 5'te İstemsizce Uyanan Kişilerin "Koruyucu" Olduğunu Söyleyen Danışman, Tartışma Yarattı!
Danışman kimliğiyle tanınan Sinan Dizman, kendi X hesabında sabah 5 gibi erken saatlerde uyanan kişilerin enerjilerinin ve sezgilerinin güçlü olduğunu iddia ederek dikkat çekti. Dizman’a göre bu durum, bireylerin bilinçaltı ve spiritüel yönleriyle bağlantılı. Özellikle geceleri sık sık uyanan birçok insan, bunun nedenini anlamaya çalışırken Dizman'ın bu iddiası kısa zamanda gündem oldu. Peki, gerçekten böyle bir bağlantı olabilir mi? Gelin detaylara hep beraber bakalım...
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Aranızda geceleri sık sık uyananlar vardır. Bunun sebebi birçok kişi tarafından sık sık merak ediliyor.
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Bazıları bu durumu metafiziksel durumlara bağlarken bir kısım da bilimsel yaklaşıyor.
Danışman kimliğiyle bilinen Sinan Dizman isimli bir kullanıcı da sabaha karşı 5 gibi uyananların genellikle enerjilerinin ve sezgilerinin güçlü olduğunu bu şekilde iddia etti.👇
Birçok kullanıcı da bu görüşe birbirinden farklı yorumlar yaptı. İşte o yorumlardan bazıları👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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