Bağımızı Tamamen Kesmeli miyiz? İlişki Uzmanları Geçmişte Yaşadığınız Toksik İlişkiler Hakkında Ne Diyor?
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Bağımızı Tamamen Kesmeli miyiz? İlişki Uzmanları Geçmişte Yaşadığınız Toksik İlişkiler Hakkında Ne Diyor?
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Hepimizin hayatında en az bir kere toksik ilişkisi olmuştur. Zaman zaman toksik ilişki her ne kadar çekici gelse de farkında olmadan bize zarar veren bir şey olduğu yadsınamaz bir gerçek. Peki ilişki uzmanları bu konu hakkında ne düşünüyor? Eski bir arkadaşımızı ya da sevgilimizi sosyal medya hesaplarımızda tutmalı mıyız?
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Zaman zaman Instagram'daki anasayfamızda ilginç insanlarla karşılaşabiliyoruz. Bazılarımızın morali bozuyor, tadı kaçıyor...
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Geçtiğimiz günlerde bir ilişki uzmanı da bu konu hakkında kullanıcılara bir öneride bulundu. "Toksik" olarak gördüğünüz insanları sosyal medya hesabınızdan çıkarın dedi.
James isimli ilişki uzmanı, şu anda size iyi gelmeyen herhangi bir eski flörtü ya da arkadaşı sosyal medyada tutmanın hiçbir anlamı olmadığın vurguluyor.
Hatta artık samimi olmadığınız kişilere "eski sevgili" metaforu yaparak şu cümleleri söylüyor:
Konu eski sevgili mevzusuna gelince de,
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“Bu sadece olumsuzlukları ortadan kaldırmak değildir. Bu, kendi öz değeriniz hakkında bilinçli olmak ve refahınıza öncelik vermekle ilgilidir. Sizi mutsuz hissettiren insanlarla bağlarınızı koparmak, kendinize karşı bir nezaket eylemidir."
"Bir zamanlar bu iletişim size faydalı olmuş olsa da, artık onu geride bıraktığınızı kabul etmenizde bir sakınca yoktur ve özgür kalma zamanı gelmiştir. İlişkiler gelişir ve insanlar birbirinden uzaklaşır. Bir şeye tutunmak sağlıksızdır ve bırakmak her iki kişinin de ilerlemesini ve gerçek mutluluğu bulmasını sağlar.”
Fakat eski ilişkinizi unutamıyorsanız bir noktada bu kişiyle son bir kez iletişim kurabilirsiniz. İlerleyen süreçlerde karşınıza çıkacak insanları yara bandı olarak kullanmaktansa böylesi iki taraf için de daha sağlıklı olacaktır.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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