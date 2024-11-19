Bağımızı Tamamen Kesmeli miyiz? İlişki Uzmanları Geçmişte Yaşadığınız Toksik İlişkiler Hakkında Ne Diyor?

Hepimizin hayatında en az bir kere toksik ilişkisi olmuştur. Zaman zaman toksik ilişki her ne kadar çekici gelse de farkında olmadan bize zarar veren bir şey olduğu yadsınamaz bir gerçek. Peki ilişki uzmanları bu konu hakkında ne düşünüyor? Eski bir arkadaşımızı ya da sevgilimizi sosyal medya hesaplarımızda tutmalı mıyız?

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