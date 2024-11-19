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Astrolog Aygül Aydın Bugün Saat 18.45'i İşaret Etti: "Yeni Bir Çağın Kapısı Açılıyor"

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Astrolog Aygül Aydın Bugün Saat 18.45'i İşaret Etti: "Yeni Bir Çağın Kapısı Açılıyor"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 17:09

Astrolojik tahminleriyle bilinen Hürriyet köşe yazarı Aygül Aydın, geçtiğimiz günlerde yeni bir döneme gireceğimizi vurgulamıştı. Açıklamlarıyla sık sık gündeme gelen Aydın, bu sefer de 19 Kasım saat 18.45'i işaret etti. Aydın, diğer tahminlerinde de dediği gibi bu tahmininde de 'yeni bir çağın kapının açılacağını' söyledi. Aydın'ın açıklamaları kısa zamanda viral oldu. Gelin, o tahmine he beraber bakalım...

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Hürriyet köşe yazarı ve astrolog Aygül Aydın, hatırlarsanız dün kendi resmi Twitter (X) hesabından bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Hürriyet köşe yazarı ve astrolog Aygül Aydın, hatırlarsanız dün kendi resmi Twitter (X) hesabından bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Aydın'ın yaptığı açıklamada, radikal bir değişim ilk sinyallerini vermişti.

Aydın'ın yaptığı açıklamada, radikal bir değişim ilk sinyallerini vermişti.

Detayları burada anlatmıştık:

Aygül Aydın bu sefer de 19 Kasım saat 18.45'i işaret etti. "Bu akşam 18:45’te yeni bir çağın kapısı açılıyor" dedi.

Aygül Aydın bu sefer de 19 Kasım saat 18.45'i işaret etti. "Bu akşam 18:45’te yeni bir çağın kapısı açılıyor" dedi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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