Astrolog Aygül Aydın Bugün Saat 18.45'i İşaret Etti: "Yeni Bir Çağın Kapısı Açılıyor"

Astrolojik tahminleriyle bilinen Hürriyet köşe yazarı Aygül Aydın, geçtiğimiz günlerde yeni bir döneme gireceğimizi vurgulamıştı. Açıklamlarıyla sık sık gündeme gelen Aydın, bu sefer de 19 Kasım saat 18.45'i işaret etti. Aydın, diğer tahminlerinde de dediği gibi bu tahmininde de 'yeni bir çağın kapının açılacağını' söyledi. Aydın'ın açıklamaları kısa zamanda viral oldu. Gelin, o tahmine he beraber bakalım...