Maşallah Bu Kocaya! Askerde Veli Olarak Karısının Numarasını Veren Adam Aşka Olan Umudumuzu Yeşertti
Maşallah Bu Kocaya! Askerde Veli Olarak Karısının Numarasını Veren Adam Aşka Olan Umudumuzu Yeşertti
Bazı evlilikler var, insan görünce 'Maşallah' demeden duramıyor. Bir kadın, askere giden kocasının acil durumda aramaları için kendi numarasını yazdığını anlatınca herkesin içi eridi. Bu tatlı anı, sosyal medyada hızla yayıldı ve 'Aşk hâlâ var' dedirtti. Yorumlarda “Böyle sevgiye kurban olunur” diyenler de vardı, “Bu adam çıtayı Everest’e çıkardı” diyenler de. Kim neler demiş, buyurun beraber bakalım...
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Bazı ilişki dinamikleri var ki görenlere adeta "Maşallah" çektirip imrendiriyor.
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Bir kullanıcı da tam da herkesi imrendirecek bir ilişki dinamiği örneği paylaştı. Kocasının kendisini "veli" olarak kaydettirdiğini dile getiren kadın, herkesi yumuşacık etti.
Gelin kim neler demiş, buyurun beraber bakalım👇
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