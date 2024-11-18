Maşallah Bu Kocaya! Askerde Veli Olarak Karısının Numarasını Veren Adam Aşka Olan Umudumuzu Yeşertti

Bazı evlilikler var, insan görünce 'Maşallah' demeden duramıyor. Bir kadın, askere giden kocasının acil durumda aramaları için kendi numarasını yazdığını anlatınca herkesin içi eridi. Bu tatlı anı, sosyal medyada hızla yayıldı ve 'Aşk hâlâ var' dedirtti. Yorumlarda “Böyle sevgiye kurban olunur” diyenler de vardı, “Bu adam çıtayı Everest’e çıkardı” diyenler de. Kim neler demiş, buyurun beraber bakalım...