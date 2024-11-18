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Maşallah Bu Kocaya! Askerde Veli Olarak Karısının Numarasını Veren Adam Aşka Olan Umudumuzu Yeşertti

Maşallah Bu Kocaya! Askerde Veli Olarak Karısının Numarasını Veren Adam Aşka Olan Umudumuzu Yeşertti

Asker askerlik
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.11.2024 - 21:50

Bazı evlilikler var, insan görünce 'Maşallah' demeden duramıyor. Bir kadın, askere giden kocasının acil durumda aramaları için kendi numarasını yazdığını anlatınca herkesin içi eridi. Bu tatlı anı, sosyal medyada hızla yayıldı ve 'Aşk hâlâ var' dedirtti. Yorumlarda “Böyle sevgiye kurban olunur” diyenler de vardı, “Bu adam çıtayı Everest’e çıkardı” diyenler de. Kim neler demiş, buyurun beraber bakalım...

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Bazı ilişki dinamikleri var ki görenlere adeta "Maşallah" çektirip imrendiriyor.

Bir kullanıcı da tam da herkesi imrendirecek bir ilişki dinamiği örneği paylaştı. Kocasının kendisini "veli" olarak kaydettirdiğini dile getiren kadın, herkesi yumuşacık etti.

Bir kullanıcı da tam da herkesi imrendirecek bir ilişki dinamiği örneği paylaştı. Kocasının kendisini "veli" olarak kaydettirdiğini dile getiren kadın, herkesi yumuşacık etti.
twitter.com

Gelin kim neler demiş, buyurun beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, buyurun beraber bakalım👇
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